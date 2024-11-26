別受騙！陳傑憲爆紅意外曝光「微笑慈善會」　成員喊：沒募款

記者吳奕靖／高雄報導

人紅是非多！台灣隊長陳傑憲在12強比賽表現傑出獲選MVP，母親「娟姐」先前成立的微笑慈善會也意外曝光，不過現在似乎出現不肖人士想要借機募款騙錢，微笑慈善會特別出面呼籲，「慈善會目前只有接受物資捐贈，並沒有捐款，更沒有所謂的捐款帳號，請大家千萬不要被騙上當」。

▲微笑慈善會發放物資，目前並沒有對外募款與接受捐款 。（圖／微笑慈善會提供）

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陳傑憲冠軍賽棒打日本隊，成了台灣英雄，媒體紛紛關注他的家族，就連已過世母親成立的微笑慈善會也一夕之間爆紅，就在25日開始，微笑慈善會就接獲不少民眾來電，表示想要捐款，但是最讓慈善會成員感到無奈的，是竟有人在微笑慈善會的粉專貼出捐款帳號，還好慈善會的成員及時發現，立刻刪除。

▲微笑慈善會發放物資 。（圖／微笑慈善會提供）

▲微笑慈善會的經費都是會內固定的企業人士捐贈，並未對外募款 。（圖／微笑慈善會提供）

微笑慈善會常務監事立宸出面呼籲，過往「娟姐」創立微笑慈善會時，初期確實有接受捐款，因為單憑她的力量要照顧街友真的很辛苦，不過「娟姐」過世之後，微笑慈善會就不會接受捐款，因為都是慈善會內的固定成員出資來購買物資，所以現在都沒有接受捐款，更沒有「對外募款」。

立宸強調，現在微笑慈善會只接受物資捐贈，然後固定時間再發放給街友！立宸說，由「娟姐」成立的微笑慈善會，慈善會的成員會秉持「娟姐」的遺願，以及當初的創立宗旨繼續下去，感謝這兩天，大家的關注與熱心，相信「娟姐」一定能感受到的。也希望大家能夠把焦點能放在陳傑憲的球場表現，把榮耀歸於球員就好。

▲微笑慈善會只接受物資捐贈，再幫忙發放給需要的人 。（圖／微笑慈善會提供）