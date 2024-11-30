日本皇室凋零！女性婚後該離開皇室？文仁親王：她們也只是一般人

▲秋篠宮文仁親王與紀子妃在12月初拜訪土耳其前，於25日召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本皇室秋篠宮文仁親王今（30）日迎來59歲生日，為此他上午11時先後拜訪皇居和仙洞御所探視天皇德仁與上皇明仁。此前，他在記者會上曾被問及對於「確保皇室成員數充足」議題之看法，是否同意女性婚後仍留在皇室，儘管他回答時迴避問題核心，不過卻也坦言，「皇族也是人生父母養的普通人」。

根據日媒《讀賣新聞》、《產經新聞》，秋篠宮文仁親王迎來59歲生日，此前他曾於25日在東京赤坂東邸舉行記者會。隨著三笠宮崇仁親王妃百合子薨逝，日本皇室人數逐漸凋零。有記者提問，是否贊同女性皇族在婚後仍留在皇室。對此，文仁親王回應，宮內廳應該正視該位皇室成員的內心想法。

文仁親王表示，「皇族也是血淋淋的普通人。我認為，宮內廳相關人士，應該有必要去理解，該位皇室成員的內心想法。」

▲真子下嫁小室圭，從此脫離日本皇室。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，日本皇室如今也面臨高齡化問題，因此皇室成員人數從1990年代的26人，到如今只剩下16人。皇室典範規定，女性皇族在結婚以後，必須脫離皇室。為了能夠確保皇室成員人數不會再減少，日本參眾兩院議長從今年5月起便進行協商，各黨皆贊同讓婚後的女性皇族成員留在皇室，今年9月則向時任首相岸田文雄提出期中報告。

據悉，文仁親王的長女小室真子，因為2021年降嫁小室圭，此後便脫離皇室身分，改從夫姓。

▲悠仁親王今年剛滿18歲。（圖／達志影像）

另外，文仁親王的長子悠仁親王，是皇位第二順位繼承人，今年9月滿18歲，成為成年皇族。不過，先前曾有傳聞指出，悠仁親王打算以推薦入學方式申請進東京大學農學部就讀，被外界質疑走後門。文仁親王在記者會上表示，他希望悠仁能夠出國留學，以求培養國際觀，且有更多學習機會。

針對秋篠宮家各項爭議，加上百合子葬禮耗資甚鉅，日本網友留言毫不留情面，「如果現在才察覺到，皇族也是血淋淋的普通人，那麼首先就必須要有過著與一般人同樣生活的覺悟，因為沒有任何普通人的日常居所需要靠數十億稅金供養」、「當你想讓長子出國留學，請別忘了還有許多庶民們必須煩惱物價高漲的問題，就連多一項日用品也不敢買。」