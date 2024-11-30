怕洗腎不回診！花蓮男險喪命　醫：洗腎非人生終結

▲花蓮醫院朱賢治醫師指出，許多台灣民眾對洗腎存在排斥情緒，誤以為洗腎是生命的終結。（圖／花蓮醫院提供）

記者王兆麟／花蓮報導

75歲的王先生患有慢性腎臟病多年，近一年腎臟代謝毒素的功能下降，醫師告訴王先生未來可能需要進行洗腎，然而當聽到這個消息後，即選擇不再回診。幾個月後，因為呼吸困難與意識混亂，王先生被家屬送至急診，檢查結果顯示，血中尿毒指數非常高，還合併酸中毒和肺積水，經緊急安排住院及進行鼠蹊部插入臨時性導管洗腎後，王先生終於脫離生命危險。



經詢問後得知，近幾個月王先生已出現尿毒症症狀，長期食慾不振，常感到噁心、嘔吐，全身皮膚瘙癢，走幾步路就感到氣喘，身體虛弱無力。因為聽到周圍朋友對洗腎的負面看法，讓王先生一直無法克服心理障礙，忍受尿毒症帶來的身體不適，直至情況惡化送往急診救治。王先生在接受洗腎管路手術及規則血液透析治療後，症狀獲得顯著改善，食慾回升，精神和體力也大為恢復，甚至能夠到田裡幫忙工作。



花蓮醫院腎臟科朱賢治醫師指出，許多台灣民眾對洗腎存在排斥情緒，誤以為洗腎是生命的終結，寧願忍受尿毒症帶來的身體疲倦、噁心、皮膚騷癢等不適，也不願接受治療。醫師提醒，延誤治療可能導致體內電解質不平衡，進而引發心律不整，甚至猝死。實際上，絕大部分病人在開始規則透析治療後，尿毒症得到改善，生活品質也有顯著提升。



朱醫師強調，病人應定期回診，及早發現腎臟功能的變化，延緩腎臟惡化的進程，一旦病情進展至需要洗腎的階段，也應正視病況積極求醫，避免在情況惡化後造成生命危險。