獨／25歲男遭虐打！下半身全是傷　7嫌驚覺「人沒動靜」送醫不治

▲台中市梧棲區24日凌晨傳出一起命案，一名25歲饒男（右）疑似債務問題遭人活活打死。（圖／翻攝Facebook）



記者許權毅／台中報導

台中市梧棲區一棟大樓24日凌晨傳出命案，一名年僅25歲饒姓男子，疑與33歲彭男有債務糾紛，被找去彭男住所後，遭彭男持甩棍毆打下半身，現場7人隔了一陣子，才發現饒已沒有反應，其中3人立即將饒男送醫急救，仍宣告不治死亡。檢方25日依傷害致死罪嫌將彭姓主嫌聲押獲准，至於現場其他人是否參與凌虐毆打，有待進一步釐清。

該棟大樓位在梧棲區新興住宅區，當地民眾說，附近新建大樓大多都是今年才正式完工入住，有的屋主會將房子租人，加上一起湧入大量居民，彼此都不太熟悉，也不曾聽過彭男這號人物。

據了解，該案死者饒男依約前往彭男住處時，屋內還有友人李男、張姓兄弟檔、邱男、林男以及楊男在場，總計8人。24日凌晨，彭男持甩棍對饒男下半身毆打，直到發現饒男突然沒了動靜，驚覺事情大條了，趕緊由李男、張姓兄弟檔將人送到醫院急診室，但饒男仍宣告不治。

其他人得知饒男喪命後，嚇得向警方報案，員警到醫院了解情況時，發現饒男傷勢集中在下半身、臀部以及腿部，加上一群人交代不清，認為死因恐怕不單純，立即成立專案小組追查。

▲案發地點位在台中市梧棲區新興住宅區的一棟大樓內。（圖／記者許權毅攝）



警方循線將彭男等7人帶回，據了解，主嫌彭男稱2人雖然朋友關係，同時也有債務糾紛，饒男欠錢未還，警詢後依傷害致死將彭嫌等7人送辦；台中地檢署對彭嫌聲押，地院裁准收押禁見，其他人則獲交保。

據了解，由於案發地點內，除了死者之外有7人在屋內，檢警初步雖掌握是彭嫌動手奪命，但其餘6人是否有動手行兇，也是檢警正釐清的重點之一。事實上，台中七期一棟豪宅10月才傳出一名許男跟劉男疑似有毒品、債務糾紛，遭囚禁虐打致死，時隔一個月，又傳出類似死亡案件。