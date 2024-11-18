有愛就無礙　勞動部南分署助庇護工場點亮慢飛天使人生

▲菩提澄園庇護工場老闆莊雄行（左），稱讚員工阿香（右）工作態度佳，是工場內的得力幫手。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「給魚吃，不如教如何釣魚！」勞動部為促進弱勢就業平權與勞動參與，至今已協助2萬8千名身心障礙者順利就業，而台南麻豆「菩提澄園庇護工場-澄食蔬園餐廳」更是最強後盾之一，聘用12名慢飛天使，不只顧客大讚餐點好吃又很「溫暖」。

員工「阿香」（化名）也是點滴在心頭，開心笑說「工作很自在，又能學新東西，大家都對我好好」。

阿香現年35歲，自幼中度智能障礙，平時與母親及弟弟同住，個性樂觀、外向，雖然口語表達較不佳，仍勇於挑戰自我，高中一畢業便到餐廳及旅宿業工作，從事清潔或洗衣，即便因車禍受傷中斷，不忘至社福機構持續學習工作技能，在勞動力發展署雲嘉南分署、南市府等單位協助推介下，到庇護工場「澄食蔬園餐廳」擔任內場人員。

老闆莊雄行說，阿香是開國元老，表現一直名列前茅，工作認真、配合度高，雖然住得遠，上班得搭2小時公車，每天總是第一個到，盡責處理好洗菜、洗米與煮飯，是店內很重要的幫手。令人感佩的是，阿香自我要求好還要更好，學習態度相當積極。

阿香至今穩定工作3年多，她說「喜歡這裡的工作環境，莊爸爸對大家很好，同事也相處融洽，氣氛愉快，跟其他地方很不一樣，客人也相當友善，會想一直做下去」。莊雄行還提及自己小孩也是位慢飛天使，同在庇護工場內工作，他很能同理這些特殊的孩子，盼透過庇護工場給予孩子們自信與能力，彌平外界的刻板誤解，讓愛與善不斷循環。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部結合地方政府推動設立庇護工場，為有就業意願但能力不足之身心障礙者，提供庇護性就業與職場見習等服務，幫助強化就業力與職場適應力。勞動部除補助庇護工場租金、人事費用外，更有20萬元行銷費用補助，助庇護工場推廣自家商品、永續經營，讓員工能安心工作並從中成長、穩定就業。

目前雲嘉南分署轄區內有23家庇護工場，提供236名庇護員工就業，營業類型涵蓋餐飲、食品烘焙、清潔服務及客製化禮贈品等，所有產品都是身心障礙朋友們用心製作的結晶，歡迎各界多多支持，相關資訊可上身心障礙者就業資源網https://orsd.wda.gov.tw/查詢。