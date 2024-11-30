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台灣棒球超強「為何籃球弱？」　Cheap挖1數據：比打擊率低

台籃球為何很弱？Cheap揭1指標數據　網看傻：比打擊率低

▲棒球屢傳捷報，也讓不少人好奇，為何台灣籃球相較之下很弱。（圖／黃耀徵攝）

文／CTWANT

台灣棒球先是在世界12強棒球賽奪冠，U12亞洲盃少棒錦標賽也拿下冠軍。棒球屢傳捷報，也讓不少人好奇，為何台灣籃球相較之下很弱。對此，百萬網紅Cheap列出罰球數據，引發熱議。

Cheap在臉書表示，做了一支「為什麼台灣棒球變強」的影片，大家很喜歡，紛紛要他接下來做「為什麼台灣籃球很弱」。他直言，「先說重點，我哪知？」

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Cheap透露，棒球自己看了25年，在台北市立棒球場，看過洪一中打時報鷹三分砲，所以知道台灣棒球的發展，「我連台灣籃球弱不弱都不太清楚，後來我想，各國水準看罰球最準吧，比看棒球的失誤還準。」

他貼出PTT一篇各聯盟的罰球率，NBA（78.18%）、CBA（74.38%）、KBL（72.91%）、J-B1（72.62%）、J-B2（70.80%）、T1（68.82%）、PLG（67.66%），其中CBA勁旅廣廈，全亞洲最高78.8%，亞洲各聯盟普遍7成以上，除了台灣，T1最高雲豹71%，最低台啤66.8%，PLG最高富邦73.5％，最低攻城師60.9%。

Cheap直言，練罰球不用什麼昂貴的場地、設備，主要就是基本功和有沒有練習，簡單說「練得不夠多、不夠用心」，「如果有對『台籃為什麼很鳥』很熟的，歡迎私訊我給靈感，或直接留言。」

貼文一出引起討論，不少人紛紛留言「台籃曾經很強過，F4陳信安/林志傑/田壘/曾文鼎黃金一代，後來就斷層沒法承接下去，內部又搞分裂三個聯盟」、「罰球命中率比打擊率低，笑死」、「建議可以查一下籃球員的荒唐史」。

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