中捷送終身榮譽卡！陳冠偉嗨：明天就去搭　隊員教練2年免費搭

▲台中捷運公司副總經理葉進財贈送陳冠偉「終身榮譽卡」。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍全國歡騰，其中投手陳冠偉設籍台中市，台中捷運公司副總經理葉進財昨（29日）代替台中市長盧秀燕致贈「終身榮譽卡」，可以終身免費搭乘中捷，陳冠偉開心地說「明天就去搭！」。此外，中捷公司也將贈送其餘本屆中華隊37名球員及教練2年免費搭乘卡。

葉進財將「終身榮譽卡」、盧秀燕親筆簽名的賀卡及中捷吉祥物「小綠綠」抱枕贈送給陳冠偉，恭喜他為國爭光，也祝福他再創佳績，更歡迎使用「終身榮譽卡」搭乘中捷。

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「明天就去搭！」陳冠偉說，他家離捷運站很近，每次搭高鐵回到台中後都轉乘捷運回家，捷運相當方便，乘車環境也很舒適。葉進財說明，「終身榮譽卡」票面設計呈現台中捷運路網，未來各路線通車後，都可以使用這張卡片搭乘。

陳冠偉也回贈中捷公司簽名球，中捷公司表示，這顆球將予以珍藏，未來也將以具體行動支持棒球運動，和全民一同成為中華隊最強的後盾。

中捷公司說，為感謝中華隊全體球員及教練，也將贈送其餘37位球員及教練2年免費搭乘卡片，若他們有機會到台中，歡迎體驗台中捷運安全、便捷、舒適的服務。