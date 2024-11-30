台灣CPTTP入會案被擱置　李彥秀直言：「一個中國」是棘手政治關鍵

▲立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）執行委員會年度大會落幕，台灣因未獲得所有成員國共識，入會案沒有被討論，大陸申請案亦擱置。國民黨立委李彥秀直言，無法入會的真正關鍵，還是「一個中國」的棘手政治問題，包括新加坡與馬來西亞等成員國，無法對台灣入會資格達成共識；加拿大國際貿易部長伍鳳儀也強調「加拿大一個中國政策立場並未改變」，顯然民進黨政府近年積極推動的「新南向政策」以及會前對加拿大高度的期待，還是繞不開兩岸的核心關鍵。

李彥秀指出，加入CPTPP必須符合「奧克蘭三原則」（達到協定高標準規範、有遵守貿易規範與承諾的良好紀錄，以及取得CPTPP既有成員共識決同意），台灣入會申請，真正的關鍵還是在成員國的「一致共識」。外交部長林佳龍的「過半說」，顯然與入會的門檻，有相當大的差距。

李彥秀提到，外交部對台灣未能入會表達深切的失望，其實更失望的是台灣人民，民進黨要大家吃萊豬，吃福食，都是用國際標準，都是用加入CPTPP作為理由，「民進黨政府可以認真爭取加入國際組織，但是不能一而再、再而三的欺騙台灣人民，」民進黨政府已經是用「臺澎金馬個別關稅領域」委曲求全的名稱申請入會，但是四年來，始終沒有具體的進展，也讓人民一再的失望。

李彥秀續指，外媒分析，台灣（與哥斯大黎加）是準備最充分的申請者，滿足CPTPP的高標準經貿規範，無法入會的真正關鍵，還是「一個中國」的棘手政治問題，包括新加坡與馬來西亞等成員國，無法對台灣入會資格達成共識；而此次會議主辦國加拿大國際貿易部長伍鳳儀(Mary Ng)也強調「加拿大一個中國政策立場並未改變。」顯然民進黨政府近年積極推動的「新南向政策」以及會前對加拿大高度的期待，還是繞不開兩岸的核心關鍵，以兩岸的政治互信與默契。

李彥秀說，行政院經貿談判辦公室曾評估，無法順利入會，可能限制台灣產業競爭力，長期GDP（國內生產毛額）恐損失額外成長1.6%的機會。加入CPTPP受阻，不僅是國人心理上的失望，更是經濟上的實際損失。1991年台灣、香港與中國大陸同時加入APEC（亞太經濟合作會議），或許是契機也是唯一的機會，關鍵還是在民進黨政府的政治智慧與外交策略。

