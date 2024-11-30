兩岸紀念張大千書畫展10週年　首來族台青鼓勵「不設限」來陸看看

▲多位「首來族」台青首來族參加第十屆海峽兩岸大千文化藝術交流活動 。（圖／翻攝 中新社，同下）

記者任以芳／綜合報導

第十屆海峽兩岸大千文化藝術交流活動暨2024兩岸青年創新創業交流活動在四川內江舉行，100多位台灣文藝界、商界代表人士和台灣青年代表來到內江參與活動。活動現場，還發佈內江市53家知名企事業單位向台灣青年提供的306個實習和就業崗位，最高年薪超過百萬人民幣。

國畫大師張大千生於內江，終老台灣，是二十世紀中國畫壇最具傳奇色彩的國畫大師，被徐悲鴻贊為「五百年來第一人」。大千藝術不僅是中華傳統文化藝術中濃墨重彩的一筆，更是兩岸民眾共同的藝術瑰寶。內江與台灣相隔萬水千山，因大千文化結下深厚情緣。

▲四川省台辦副主任劉浩。

第十屆海峽兩岸大千文化藝術交流活動在四川內江開幕，主題聚焦「雙向奔赴聚共識·求新思變贏未來」。活動開幕式，全國政協常委、副秘書長，民革中央副主席兼秘書長李惠東宣佈活動開幕。四川省台辦副主任劉浩、內江市委書記鄒自景、全國台企聯西南西北區區長李文勳等人分別致辭。

劉浩指出，要讓更多台灣同胞參與四川高質量發展，未來將提供更為廣闊的舞台將繼續搭建兩岸各領域交流合作的優質平台，用優秀文化增進同胞心靈契合，用築夢圓夢共創兩岸更加美好的未來。

鄒自景表示，大千文化是維繫兩岸血脈親情的重要文化標識，是促進兩岸交流融合的重要橋梁。內江與台灣因糖業而共興、因經貿而同行。希望兩地在文化和經貿的互學互鑒中融洽感情，也歡迎更多台灣青年、台商扎根內江，實現雙贏。

▲全國台企聯西南西北區區長李文勳。

李文勳表示，海峽兩岸大千文化藝術活動已成為密切兩岸經貿往來的重要平台。透過文化橋梁，越來越多台商台企尋找到商機，在深化兩地經貿合作中互利共贏。希望蓬勃發展的內江用好大千文化，讓文化「軟實力」成為經濟「硬支撐」，讓兩岸民眾越走越近、越走越親。

台灣商業總會理事長許舒博提前錄製影片致辭。他表示，張大千的藝術成就是兩岸文化交流與傳承的見證。內江與台灣的情緣始於大千文化，又因兩地經貿人文交流得到深度和廣度的拓展。台灣商業總會將不遺餘力致力於推動兩地各領域交流合作，發揮好橋梁紐帶作用。

▲「首來族」台青林則言鼓勵台灣青年客觀看兩岸發展。

台青林則言第一次來到大陸，走到哪都讓人感嘆，「感覺這裡有根，處處體現著相似，而不是差異......正由於歷史的脈絡與牽絆，台灣始終與大陸血脈相連。青年一代，有義務守護好這種根脈聯繫。」他也建議台青不要自我設限，多多走出台灣到大陸親眼看看。

台企代表、巨騰（內江）咨詢配件有限公司協理李明育扎根內江13年，他深刻感受，「大陸深厚的產業資源和廣袤的消費市場是企業最好的依靠」，希望有更多台企能走進四川和內江，助推川台經貿交流合作。

活動現場，還發佈內江市53家知名企事業單位面向台灣青年提供的306個優質實習和就業崗位，最高年薪高達100萬元。

▲海峽兩岸大千文化交流活動十週年紀念書畫展。

恰逢活動舉辦十週年，主辦方還特別策劃推出海峽兩岸大千文化交流活動十週年紀念書畫展，展出了兩岸43位書畫藝術家的52幅作品。

台灣大千文化藝術研究院藝術家蕭憶德揮毫創作「兩岸一家親」等多幅字畫。她表示，以大千文化為例，「這樣的文化看似無形其實更加強有力。回台灣後會將親身感受分享給親友，相信一定可以引起共鳴」。

「首來族」台灣青年藝術家陳龍現場創作了一副山水畫，並且表示，「搞藝術的台灣青年來說，要走出家門，看看大陸同胞對於文化、藝術的見解，說不定就能碰撞出不同的火花。」

▼ 「首來族」台灣青年藝術家陳龍現場創作。