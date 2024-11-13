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川普若提高關稅不利台商　國台辦拿數據反批：民進黨阻撓兩岸經貿

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2024.11.13） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

川普回歸白宮，外界關逛是否對陸提高關稅，將不利於台商發展？大陸國台辦今（13）日打出數據回應，今年1至9月，兩岸貿易額達2124.4億美元，同比增長9%，並且反批民進黨阻擾破壞兩岸經濟，企圖「脫鉤斷鏈」，不會得逞。

大陸國台辦今舉例行記者會，有記者提問「川普當選美國總統，恐對大陸加徵60%關稅。陸委會也呼籲希望台商做好規劃，言下之意可能之後到大陸經商發展會更困難？」

朱鳳蓮首先回答，「經過40多年發展，兩岸經濟交流合作規模不斷擴大、層次不斷提升、領域不斷拓展，保持良好發展勢頭。」

接著，朱鳳蓮提出數據佐證，據有關部門統計，今年1至9月，兩岸貿易額達2124.4億美元，同比增長9%，其中大陸對台出口556.7億美元，同比增長10.6%；自台進口1567.7億美元，同比增長8.5%；大陸新設台商投資企業5725家，同比增長5.6%。

朱鳳蓮指出，相關數據表明，加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展符合兩岸主流民意。民進黨為謀一己之私，對此橫加阻撓甚至強推兩岸經濟「脫鈎斷鏈」，違背市場規律，損害同胞福祉，不會得逞。

有台媒追問，「全國人大常委會8日公佈地方化債方案，規模創史上新高，希望解決地方政府財政困難，拉動需求帶動經濟增長。請問發言人，財政經費不夠用是否會影響兩岸交流合作？」

朱鳳蓮表示，「這是兩碼子的事。」全國人大常委會11月8日通過的有關決議是對地方財政的有力支持，將大大減輕地方政府化債壓力，進一步擴大地方政府財政空間。

朱鳳蓮也強調，兩岸交流合作是造福兩岸同胞的好事，其內生動力在民間，這是永不枯竭的源頭活水。即便面臨民進黨當局不斷阻撓破壞，要和平、要發展、要交流、要合作仍然是兩岸同胞最強烈的共同心聲。「我相信，兩岸同胞同心協力、相向而行，兩岸交流合作必將走深走實、行穩致遠。」

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