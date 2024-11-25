兩岸青年「喫茶」體驗閩茶文化　武夷風華館收藏百件珍貴精品

▲第十六屆茶博會舉辦多場特色活動，吸引兩岸上百人相互交流。（圖／茶博會提供）

記者任以芳／綜合報導

第十六屆海峽兩岸茶業博覽會（以下簡稱茶博會）日前在福建省武夷山市開幕。武夷風華館是歷屆海峽兩岸茶業博覽會開展以來，首次創意設立的茶文化藝術展館，展示武夷文化的歷史風貌和最新藝術成果，分別有「茶音詩書畫影」6大內容，收藏與茶相關精品成為本屆活動亮點之一。

本屆茶博會在武夷山市武夷會展中心開館，以「三茶統籌 融合發展」為主題，吸引來自全球8個國家和地區超過850家企業參展。「茶和天下」館、茶創意館、茗茶館、新茶飲館等四大主題展館，共設置室內標準展位2200個，其中，茶博會今年設立175個台灣館展位，超140家台灣茶企參展，並且「首次」設立「一帶一路」展區有來自斯里蘭卡、南非、俄羅斯、越南、紐西蘭、韓國、馬來西亞等國家茶企參展。

▲武夷風華館收藏與茶有關精品。（圖／茶博會提供）

武夷風華館是武夷山市委、市政府集中展示茶文化的一個公益展館，也是歷屆海峽兩岸茶業博覽會開展以來首次創意設立的茶文化藝術展館，展示武夷文化的歷史風貌和最新藝術成果，整個展館面積189平方米，共分6個區域，分別有「茶音詩書畫影」6大內容。

該館的設計，以武夷山水和閩北民居的特點為外形，以色彩區分不同文化類型，既有歷史的內涵，又有時代的元素，散髮著濃濃的文化藝術氣息。展示形式不僅有文字詮釋、圖片和實物展示，還有融進現代科技的觸摸屏以及滾動播放的大螢幕幕、影劇場等，走進展館徬彿走進一座茶文化藝術的長廊。

武夷風華館收集與茶相關的精品有，詩詞45首、書法作品54幅、繪畫作品41幅、攝影作品62幅、音樂作品31首、詩歌音頻30首、影視作品（含合集）15條、相關新聞視頻、紀錄片、宣傳片（含合集）12條、書籍253種，並在現場展示茶詩詞書法作品6幅、武夷山岩彩畫6幅、浦城剪紙6幅、松溪版畫6幅。

▲茶博會與國際接軌，讓外國朋友認識與品嚐茶文化。（圖／茶博會提供）

「茶旅融合與跨境旅遊」主題座談會在萬里茶道起點下梅村召開，來自南平市、益陽市、錫林郭勒盟以及武夷山、政和、鉛山、浮梁、宜都、安化、社旗、祁縣（喬家大院）等沿線城市代表與大陸旅遊景區協會、中國國旅、攜程集團、北京第二外國語大學旅遊發展研究院、武夷學院、中國網、新浪微博等產業、學術、傳播領域代表以及蒙古等國駐華使節，共商萬里茶道茶旅融合和跨境旅遊的新策略、新路徑、新合作。

俄羅斯國際合作協會、蒙古和平友好組織、國際茶葉委員會以及蒙俄沿線城市等以線上形式參加本次座談會。「促進俄羅斯、蒙古文化與中華文化的交流互鑒，是萬里茶道跨境旅遊發展效能的保障。”」俄羅斯國際合作協會主席謝爾蓋·卡拉什尼科夫這樣強調。

▲「武夷之友」兩岸青年「喫茶去」體驗營本屆茶博會亮點之一。（圖／茶博會提供）

「武夷之友」兩岸青年「喫茶去」體驗營也是主打之一，活動為期五天，以「住茶宿、吃茶膳、行茶徑、品茶趣、探茶鄉、泡茶湯、賞茶戲、學茶舞」為遊覽線路。

台青體驗營還安排豐富多彩的茶文化體驗活動，分享自己對茶文化的理解和感受，交流彼此的學習心得和體驗，增進對茶文化的瞭解。

▲兩岸青年一起品茶。（圖／茶博會提供）

武夷學院茶與食品學院葉國盛老師與台青漫談福建名茶文化，解讀福建名茶的獨特之處，許多「首來族」更加深入地瞭解福建茶文化的豐富內涵。

武夷岩茶(大紅袍)製作技藝傳承人劉安興老師分享解說岩茶製作技藝，讓台青感受武夷岩茶大紅袍的獨特魅力；台灣茶藝大師吳德亮老師特地結合自己的親身經歷和感悟，通過茶品、茶道、茶藝等，展現兩岸茶文化在交流中的碰撞與融合。