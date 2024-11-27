馬龍訪台團遭爆全共黨背景　陸委會：目前沒有太多國安疑慮

▲馬龍。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九邀請中國7所大學共40名師生，於27日訪台，包含奧運桌球金牌選手馬龍和射擊金牌楊倩，而該團成員清一色為共青團團員、共產黨黨員，引發質疑。對此，陸委會副主委沈有忠今（27日）受訪時回應，基本上都是按照規定，如果對方申請內容符合規定，對兩岸交流樂見其成，從活動內容項目來看，目前沒有太多國家安全疑慮，希望他們進來後，也按照當初申請的行程跟內容活動。

馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，大陸制度和我們不同，有中共黨員身分根本不足為奇，這與有民進黨身分的台灣民眾去大陸有什麼不一樣？不具名的官員洩漏訪問團團員個資，也汙衊了兩岸交流的意義，根本是「台灣之恥」。台灣如果真的像民進黨自我吹噓的自由民主，對於兩岸民間交流，有什麼好怕的？

蕭旭岑感謝陸委會、教育部、移民署等官員的協助，更感謝陸委會主委邱垂正、教育部次長葉丙成有開放的心胸，推動兩岸交流的自信。但為何陸委會和教育部都同意了，還有官員對外放話？

對於相關訪台團，沈有忠表示，基本上都是按照規定，如果對方申請內容符合規定，對兩岸交流樂見其成，一切就按照規定進行，希望他們進來後，也按照當初申請的行程跟內容進行交流活動。

至於該團是否有統戰目的？沈有忠回應，送件內容按照相關程序審查，後續言行希望他們按照送件內容活動，從活動內容項目來看，目前沒有太多國家安全疑慮，只要符合入境申請內容，就按照標準受理他們的申請。