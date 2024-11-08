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大陸 大陸焦點 特派現場

鄒族舞者現身兩岸名山文化交流季　雁蕩山阿里山結緣邁入16年

▲2024「兩岸海上名山文化交流季」開幕式在溫州樂清舉行。（圖／主辦方提供）

▲2024「兩岸海上名山文化交流季」開幕式在溫州樂清舉行。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

2024「兩岸海上名山文化交流季」7日在浙江溫州樂清的雁蕩山舉行，本屆主題以「音海同源 兩山相樂」為主體，活動現場還邀請台灣鄒族的舞者共襄盛舉，反映出自2008年雁蕩山和阿里山結為「姐妹山」16年的深厚情誼。

▲2024「兩岸海上名山文化交流季」開幕式在溫州樂清舉行。（圖／主辦方提供）

來自阿里山的鄒族舞者在文化季開幕式上手持芒草，帶給當地民眾極富文化特色的歌舞表演。兩山「結緣」16年間，「雁蕩山·阿里山」以互動、互補、互贏為宗旨，一同打造「雁蕩山-阿里山」旅遊品牌，成為兩岸在文化旅遊方面合作的示範區之一，對於兩岸民間交流上的融合發展打下基礎。

▲2024「兩岸海上名山文化交流季」開幕式在溫州樂清舉行。（圖／主辦方提供）

雁蕩毛峰和阿里山烏龍茶都是當地頗具特色的茶文化，同樣在兩岸享有盛名，在中華文化傳承中的茶文化更是佔有一席之地。自古以來，茶香和書香更是相輔相成，謝靈運詩韻的雁蕩靈岳及余光中詩中的阿里山讚，娓娓道來兩岸自然風光的瑰麗，雋永流傳。

自兩岸開放交流後，溫州一直以來便是直航台灣航線最短的城市，兩山文化季活動成為兩岸民間交流友誼的橋樑，樂清市投資促進服務中心負責人也向在場人士推薦文化旅遊項目推薦，搭上政策紅利，台灣民眾前往樂清雁蕩山、中雁蕩山景區旅遊，只要憑有效證件，便可享有免門票優惠，10人以上並在樂清市住宿的台灣團更可獲得50元（人民幣）/人的宣傳補助，活絡當地旅遊市場。

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