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彰化警疑遭霸凌輕生…局長帶隊告別式上香　父悲求交出「這3人」

記者白珈陽／台中報導

彰化縣警局刑大偵二隊張姓偵查佐日前被發現在租屋處輕生，遺孀在張的手機內發現遺言，詛咒隊長與2名隊員「全家死光」，懷疑丈夫遭職場霸凌輕生。今天（29日）是張員的告別式，彰化縣警局長陳明君率員到場致意，遭張父當場質問被兒子點名的3人有沒有在現場，陳明君點頭稱有，但張父要求3人出面說明時，陳明君卻沈默不語，未讓3人與家屬直接碰面。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲家屬今天舉行張員的告別式。（圖／記者白珈陽攝）

張妻難過表示，她只希望這3人能跟她說明真相，「都沒有出來說清楚，讓我不能接受」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲張父詢問兒子寫的這3人有無在現場，陳明君點頭稱有，但張父要求3人出面說明時，陳明君卻沈默不語，未讓3人與家屬直接碰面。（圖／民眾提供）

陳明君率彰化縣警局同仁到場拈香致意，但在陳等人進入靈堂前，張父攔下陳質問，「發生這種事情說沒有霸凌，那我請問你們，這種小事你們彰化警察局都沒辦法辦了，那發生大事怎麼辦，這你們同事、你們的人欸，無緣無故自殺，你們都沒辦法查，推給個人因素、家庭因素，若真如此那為什麼會寫這些？」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳明君率彰化縣警局同仁到場拈香致意。（圖／民眾提供）

張父氣憤表示，「我們是小蝦米對抗大鯨魚，不對，你們是大白鯊，大白鯊會吃人」，張父對陳說，這種案子竟然當單純的自殺案在處理，他兒子寫的這3個人名，若沒有霸凌兒子，兒子會詛咒全家死光嗎？如果對一個人沒有很大的恨，會寫下這種話嗎」？

張妻則說，今天完全沒看到丈夫寫的這3個人，顯然是刻意要避開，不知道對方要隱瞞什麼，她只要真相、請告訴她真相，為什麼丈夫會變成這樣？3個人都沒有出來說清楚，她怎麼能夠接受。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲張妻說，3個人都沒有出來說清楚，她怎麼能夠接受。（圖／記者白珈陽攝）

陳明君則說，這段時間他們非常難過不捨，案件發生隔天就主動展開調查，相關資料也已提供給檢察官，他相信檢察官根據調查資料、家屬提供的資料以及相關證據，應該就能釐清真相。

他強調，「今天我們是來送行的，要把這些事情辦好，其他說明以後再來說」。

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