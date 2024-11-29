歇業餐廳門口詭停機車！　2毒友摸黑偷電纜變賣「電鍋也不放過」

▲彰化田尾2毒蟲潛入歇業餐廳偷竊遭警方逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉有路過鄉民發現，公園三街一家已歇業的餐廳外面，經常停著機車，還有2人從屋內抱著沉重物品外出，於是通報警方到場，警方調閱監視器，發現竟是陳男夥同毒友郭男一起犯案，兩人狂偷店內電纜線跟從椅子拆下的鐵條，在餐廳內打包後攜出變賣，甚至連電鍋也被偷走，業者保守估算損失超過10萬元，警方偵訊後依竊盜及毒品等罪嫌將兩人移送地檢偵辦。

▲彰化田尾2毒蟲潛入歇業餐廳偷竊電纜線及鐵條。（圖／記者唐詠絮翻攝）

北斗警分局表示，位於彰化縣田尾鄉公園三街一家已歇業的餐廳，11月12、21、24及25日，先後遭歹徒侵入竊盜店內物品，被害人不堪損失，11月24日遂向警方報案，案經彰化縣警察局海豐派出所員警受理後發覺案情複雜，立即報告所長林儀偉並展開相關偵查作為。

▲彰化田尾2毒蟲住處搜出毒品。（圖／記者唐詠絮翻攝）

案經林儀偉指揮專案員警追查，掌握竊嫌真實身分，於25日18時許，持搜索票至彰化縣田尾鄉福德巷住處執行搜索，當場將陳及郭等2名犯嫌逮捕到案，並查扣作案工具、竊盜贓物及第一、二級毒品等相關證物，全案依刑法竊盜及毒品危害防制條例等罪嫌移送。

▲彰化田尾2毒蟲住處搜出從餐廳偷來的電鍋。（圖／記者唐詠絮翻攝）



▲彰化田尾2毒蟲持鐵鉗潛入歇業餐廳偷竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）