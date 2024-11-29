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中獎先捐款做公益　嘉義市警提醒防個資外洩慾詐騙

▲▼ 小心抽獎陷阱！ 以公益捐款為由 加入陌生客服再詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 小心抽獎陷阱！ 以公益捐款為由 加入陌生客服再詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期社交媒體上出現以抽獎名義的詐騙案件，犯罪手法巧妙設計，令人防不勝防。詐騙集團是透過社群媒體舉辦抽獎活動，活動規則簡單且高額獎品吸引人，容易讓民眾願意參與。在回應抽獎活動後，對方會馬上告知中獎，並聲稱領取獎品需先「捐款做公益」，這其實是為提升好感度及確定當事人願意匯款，對方甚至可能提供正確且知名的公益團體帳號博取當事人信任。

▲▼ 小心抽獎陷阱！ 以公益捐款為由 加入陌生客服再詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）


完成捐款後，對方會以申請獎金需要聯繫客服「認證」，要求加入「官方帳號」及「銀行客服專員私人LINE」以驗證銀行帳號，但其實都在要求提供更詳細的個人訊息，如姓名、銀行帳號、手機號碼等，後續會以各式名義及理由，要求點擊釣魚網站連結、刷卡驗證等方式騙取財物，大家千萬不要上當！

▲▼ 小心抽獎陷阱！ 以公益捐款為由 加入陌生客服再詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）


這類的詐騙手法其實都是利用受害者對免費獎品的期待心理，吸引其參與。且以公益小額捐款要求，減低受害者的戒心，博取信任，再以高額獎金為誘餌，用假身份冒充客服或銀行行員「協助」取得個人資訊，藉口手續費或其他名義要求更大金額匯款或進行假驗證真刷卡釣魚網址詐騙。

▲▼ 小心抽獎陷阱！ 以公益捐款為由 加入陌生客服再詐騙 。（圖／嘉義市警局提供）


嘉義市政府警察局局長沈炳信呼籲凡是要求「捐款做公益」或支付手續費才能領獎的活動，都是詐騙！切勿相信陌生抽獎活動，尤其是來源不明的網站或隨意加入他人聯繫方式。收到可疑訊息時，應立即撥打165反詐騙專線或與警方聯繫，以免受害。

 
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