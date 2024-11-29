盜用Line帳號詐騙不斷擴張　人民無助？政府也擋不了？

▲立委陳亭妃要求刑事局打詐指揮中心、刑事局詐防中心、數位發展部1個月內，必須開發出最新辨別詐騙電話APP及辨識網站真假APP，讓國人可以有工具武器對抗詐騙。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃指出，26日才邀數位發展部及警政署刑事詐防中心，一起召開記者會來呼籲國人，如何防範打擊這種用line投票釣魚來盜用LINE帳號的詐騙新手法，結果被詐騙的助理報案後，其LINE帳號馬上停用註銷，原以為這樣就會停止擋住有人繼續被詐騙的憾事，但這兩天竟又傳助理的友人LINE帳號也被盜用。

陳亭妃說，一樣的手法，寵物大公投投票+急用匯錢，來詐騙受害人LINE群組朋友，更可怕的是朋友的朋友LINE 帳號也一樣會被盜用，一直延伸像癌細胞擴散無限蔓延行使詐騙。

陳亭妃很痛心表示，這種利用AI科技、盜用Line帳號不斷地擴張詐騙，讓國人相當無助，但我們的打詐國家隊竟然束手無策，讓國人沒有任何對抗詐騙的武器，因爲現在的科技詐騙已經超越政府的認知太多了，如果政府只知道事後宣傳，而沒有辦法給民眾事先的查詢，只是會讓詐騙情事繼續無限蔓延發生！

陳亭妃指出，這個詐騙案例，源頭是在LINE裡面出現一組寵物大公投的活動訊息，點進去之後可見設計介面很精緻，且有漂亮的動物照片，但是一投票，LINE的帳號就被盜用，詐騙集團再以AI模擬和朋友之間的LINE對話口吻模式，向被盗帳號朋友求助：「騙說有遇到緊急事件，先匯5萬給我」。

陳亭妃指出，助理報案後，其LINE帳號也馬上停用註銷，本以為這樣就會停止擋住繼續被詐騙的憾事，但更可怕的是助理藥局的朋友LINE（藥師群）帳號也一樣被盜用，好像癌細胞擴散無限蔓延行使詐騙，截至目前為止已經被騙匯了30幾萬，但現在後面這些Line群朋友的帳號一樣被冒用擴散，有多少人會被騙？真的無法想像。

委陳亭妃很痛心表示，詐騙集團這種利用AI科技、盜用Line帳號，不斷地擴張進行詐騙中，讓國人相當無助，但我們的打詐國家隊竟然束手無策，防堵宣導方法還停留在八股時代階段，根本追不上，也阻擋不了AI詐騙手法！

立委陳亭妃要求刑事局打詐指揮中心、刑事局詐防中心、數位發展部1個月內，必須開發出最新辨別詐騙電話APP及辨識網站真假APP，讓國人可以有工具武器，在第一時間有能力辨識是否為詐騙電話、釣魚網站的APP來防堵，才不會讓整個社會陷入永無止境的詐騙恐慌危機中！