斑馬線驚見「滾」行人！男子花30秒滾過馬路   警方回應了



▲斑馬線上的翻滾秀男子滾15米過馬路。（ 圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

花蓮市國聯五路、國聯三路口近日發生一件匪夷所思的事件，1名男子在號誌轉為綠燈後，竟直接趴在地上，以滾動方式橫越約15米長的斑馬線，這奇特行徑讓在場駕駛人目瞪口呆，該男子的行為被1名計程車司機行車紀錄器全程錄下，並將影片上傳至網路，提醒用路人注意馬路安全。

據影片畫面顯示，該男子身穿深色上衣、黃色褲子，在路口徘徊東張西望，見燈號轉綠後，竟躺下來開始翻滾，從起點滾到對向斑馬線盡頭約耗時30秒，過馬路後，男子甚至繼續躺在路邊，拍攝影片的計程車司機事後透過無線電警告其他同行司機：「大家小心開車，別莫名其妙惹上麻煩。」

警方獲報後迅速展開調查，轄區豐川派出所已調閱監視器，確認該名男子身份，幸好，事發當下並未引發交通事故，也無人受傷，警方表示，該男子的行為可能已觸犯《道路交通管理處罰條例》第78條，任意躺臥於交通頻繁路段、足以阻礙交通者，可處新臺幣500元罰鍰，警方將通知男子到案說明，並予以裁罰與勸導，避免類似行為再次發生。

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警方提醒，駕駛人行經路口應保持高度警覺，禮讓行人並注意斑馬線上的動靜；同時也呼籲民眾遵守交通規則，切勿以身試法，以免影響自己與其他用路人的安全，奇特的行為或許吸引目光，但道路安全才是最重要的考量。

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