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奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死

▲▼奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死。（圖／翻攝自X）

▲瓊斯（Bianca Jones）因甲醇中毒死亡，好友鮑爾斯（Holly Bowles）仍在搶救中。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名19歲少女到寮國旅遊，怎知卻因誤飲假酒，導致甲醇中毒身亡，而與她同行的好友則仍在治療中。根據調查，兩人所飲用的是由寮國一間青年旅館免費提供的「寮國伏特加」，除了她們以外，老闆還向其他100多名房客提供相同飲料。警方懷疑，老闆是為了降低成本，在這些私釀酒中加入劇毒的甲醇。

根據BBC報導，19歲少女比安卡·瓊斯（Bianca Jones）和同歲好友荷莉·鮑爾斯（Holly Bowles）一同前往寮國旅遊，以慶祝畢業。沒想到她們卻因為喝下入住的Nana背包客棧所提供的免費寮國伏特加，因此甲醇中毒。

瓊斯與鮑爾斯隨即被送往醫療條件較好的曼谷治療，但是瓊斯的家人21日證實，瓊斯經過搶救後仍不治身亡。而鮑爾斯則是仍在曼谷治療中，至今仍未脫離險境。

▲▼奪命「寮國伏特加」！澳19歲少女青年旅館開趴　喝到假酒猝死。（圖／翻攝自X）

瓊斯已經是寮國萬榮市（Vang Vieng）1周內第4名因為誤飲假酒死亡的外籍遊客，在此之前還有1名美國男子、2名丹麥女子也因在萬榮誤飲假酒甲醇中毒身亡。

警方目前已經介入調查，根據其他遊客證詞與報導，受害者們可能是飲用了含有致命物質甲醇的私釀酒。

瓊斯和鮑爾斯入住的Nana背包客棧則表示，目前旅館因為警方的調查而暫時關閉。旅館經理透露，兩人當晚與其他一百多名旅客一起參加活動，並喝下由旅館免費提供的「寮國伏特加」，之後兩人就外出遊玩。他強調，其他房客都沒有出現健康問題，並希望調查結果能夠還給旅館清白，不過已經暫停提供免費酒精飲料。

專家指出，甲醇與酒精中的主要成分乙醇不同，含有劇毒，有些不肖業者會為了降低成本，在酒中摻入甲醇以提高酒精濃度。印度就曾發生有超過57人因為飲用摻入甲醇的假酒的死亡事件，類似事件在菲律賓、秘魯都曾發生。

萬榮市是寮國中部的一個小型河畔城鎮，吸引各國背包客到此旅遊，是東南亞的熱門觀光勝地。

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