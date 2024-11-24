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澳女吃牛排驚見「上萬肥蛆狂蠕動」嚇歪　餐廳辯：食品健康安全

▲▼烹調,烹飪,煮菜,煎牛排,廚房。（圖／CFP）

▲澳洲一名女子到餐廳用餐，不料竟發現牛排上有活蛆在蠕動，讓她感到十分噁心。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一名女子日前在牛排館用餐時，赫然發現餐廳為她送上的牛排竟有活蛆在蠕動，但餐廳卻否認自家的食品出現安全問題，氣得女子拍下影片上傳網路。這起事件曝光後，立刻就引起了廣大網友熱議，當地議會也隨即對相關餐廳展開衛生檢查。

據澳洲新聞網報導，11月10日，這名來自藍山（Blue Mountains）的女子與丈夫、兒子來到位於彭里斯（Penrith）的Lone Star Rib House餐廳用餐，並點了一份價格65澳元（約新台幣1377元）的牛排。然而，牛排被端上桌時，女子立刻就注意到了異樣，「我定睛一看，發現那塊牛排上居然有東西在動。」

起初，女子的丈夫以為那可能只是調味料，但他仔細查看後，卻發現牛排上蠕動的居然是一隻隻的活蛆。夫妻2人立刻向餐廳員工反映狀況，不料對方竟表示餐廳的食材都擁有「最佳食品與健康安全」評級，不太可能發生腐壞的情況。

然而，餐廳員工將牛排送回廚房檢查後，卻無法解釋蛆蟲的來源，還稱蛆蟲可能來自沙拉。這名女子生氣地指出，「那些蛆明顯就在牛排上，沙拉裡根本沒有蛆，但不管怎麼樣，我的盤子裡本來就不該出現蛆蟲！在我看來，這塊牛排至少經過了2、3個人的手，為什麼沒有任何一個人注意到牛排有異樣呢？」

這名女子後來拒絕了餐廳重做一份牛排的補償方案，迅速離開這家牛排館，而餐廳也在隔天邀請環境衛生官員到店進行檢查，確認餐廳內並沒有蒼蠅，所有肉類也是用密封袋存放的。對此，彭里斯市議會發言人證實，當局正對這起「食品安全事件」展開調查，並將聯繫新南威爾斯州食品管理局進一步了解情況。

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