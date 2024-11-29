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已婚鮮肉教授不倫富婆　碰瓷千萬「離婚費」後慘了

▲福州大學教授出軌富婆。（圖／翻攝自微博）

▲福州大學教授出軌富婆。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

福建福州大學近日傳出性醜聞，一位已婚年輕博士生導師與富婆發生不倫關係之後，和元配聯手使出苦肉計，要讓富婆拿出千萬元（人民幣，下同）來「協助離婚」。富婆不甘被「不雅片」等手段逼迫，衝到學校理論，讓出軌事件傳遍校園與網路。

香港《星島日報》報導，涉案的是福州大學數學與電腦科學學院研究員、博士生導師劉西蒙，知情者爆料，劉西蒙本來已經結婚，還有個6歲女兒。不久前，劉西蒙與一個北京富婆發展不良關係，認識第二天，劉西蒙就向對方求婚，把對方迷得神魂顛倒，兩人就發生關係，很快富婆懷孕，「而且還是雙胞胎」。

但劉西蒙隨後向富婆坦白已有家室，稱與妻子感情破裂且女兒非親生。富婆出於同情，表示願意拿出1000萬補償原配以促成離婚。然而，收到1000萬元後，劉西蒙並未如原先承諾與原配離婚。反而與原配合謀，獅子大開口將補償金額提高到3000萬，甚至以不雅影片要挾富婆。富婆察覺被騙後，大鬧福州大學，兩段總時長約5分鐘的影片在網路上流傳開來。

▲富婆到學校大鬧。（圖／翻攝自微博影片）

▲富婆到學校大鬧。（圖／翻攝自微博影片）

網路流傳的影片中，富婆坐在福州大學行政辦公室要找劉西蒙「算帳」，報警稱懷孕二個月的她遭到該校教職工的敲詐勒索，希望警察盡快趕來現場，校方工作人員勸阻無果。網路還流傳富婆與劉西蒙妻子當面對峙的畫面，後者全程沉默，而富婆則毫不留情地揭露他們的「騙局」。

福州大學尚未對此事作出正式回應。但據報導，劉西蒙已離職。然而，這一事件並未因此平息，網友們仍在持續關注此事的發展動態，並呼籲相關部門能夠盡快介入調查，還原事件真相。

報導指出，劉西蒙是福建省「閩江學者」特聘教授，福州大學「旗山學者」（海外計劃），福建省引進高層次人才（C類），IEEE/ACM/CCF會員，現任福州大學計算機（電腦）與大數據學院教授、博士生導師，網路系統資訊安全福建省高校重點實驗室主任等職。

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