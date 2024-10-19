北韓按摩妹被逼提供「特殊服務」！　國營澡堂淪賣淫溫床

▲北韓休閒設施內部。（圖／翻攝自勞動新聞）



記者王佩翊／編譯

北韓各地都設有高級澡堂，然而近日卻傳出，這些提供美容、按摩服務的澡堂向顧客涉及性交易，不只民營澡堂，就連由政府經營的國營澡堂也出現這類亂象。不僅如此，因為北韓缺乏供一般人使用的住宿設施，因此這些有個人房間的澡堂也被當作汽車旅館，甚至成為不倫戀的溫床。

根據《每日北韓》報導，北韓將由政府經營、提供多項服務的高級澡堂稱為「蒼光院」，但是因為整體服務水準不高，因此有錢人與高官們更傾向於前往民營的高級澡堂。然而，隨著金正恩推動計劃經濟政策的回歸，這些民營的私人設施一度被迫關閉，只不過因地方政府無法獲得相關稅收，沒過多久又重新批准業者繼續營業。

儘管地方財政因此得到改善，但隨之而來的卻是一系列社會問題。報導指出，北韓內閣人民服務總局在9月下令，要求徹底消除美容院、按摩院、澡堂等服務場所內的「淫蕩亂象」。

據悉，由於北韓缺乏供一般民眾使用的住宿設施，因此這些高級澡堂也會被當作「汽車旅館」，不僅有男女在此發生不倫行為，甚至還淪為買春的溫床。而這些行為不只發生在民營澡堂，就連國營澡堂「蒼光院」也有這類問題。

消息人士指出，有些有錢人在高級澡堂接受按摩時，經常會在過程中要求工作人員提供性服務，而這種情況也被視為理所當然的現象。雖然這些行為明顯違法，但是業者為了賺錢，仍會默許金主和員工間的性交易。

儘管當地政府祭出「短期監禁」或是「驅逐出該城市」等懲罰企圖嚇阻買春客，但是大多數的情況下，只需賄賂執法官員，就可逃過處罰。