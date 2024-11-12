不只石破茂！他剛被爆偷吃「巨乳正妹」也狂睡　網：夜生活太忙

▲石破茂、玉木雄一郎都累了，選舉中大睡特睡。（圖／翻攝X）



圖文／CTWANT



昨（11日）日本首相指名選舉，風頭除被石破茂「大爆睡」畫面搶光外，另外就是國民民主黨黨魁玉木雄一郎當天被爆出出軌爆乳前賽車女郎小泉美雪（小泉みゆき），玉木雄一郎坦承後，還於選舉過程中「閉目養神」，引來網友狂譏說「昨晚很累」。

光文社「週刊FLASH」獨家報導，玉木雄一郎外遇高松市観光大使小泉美雪，週刊先後於7月、10月拍到2人於旅館、酒吧密會。其中，7月25日玉木抵高松機場後沒返家，而是入住市區某旅館，隔日下午小泉抵達高松機場，拉著行李箱來到某飯店，正好在玉木前1天所住的飯店旁。

▲玉木雄一郎偷情39歲觀光大使小泉美雪。（圖／翻攝X）

儘管小泉下午4時才抵達飯店，但她沒有辦理入住，而是在飯店廁所待了1個半小時，直到下午5時30分玉木來到此飯店辦理入住，搭電梯前往14樓房間，這時小泉動起來了，搭上電梯同樣正巧到14樓，當晚2人都在那間飯店過夜。

▲玉木雄一郎「閉目養神」。（圖／翻攝X）

▲首相指名選舉中，石破茂睡得很香甜。（圖／翻攝X）

報導出來後，玉木雄一郎坦承偷情並致歉。不過昨日首相指名選舉進行時，除石破茂「大爆睡」外，玉木似乎也很累，頻頻點頭打瞌睡，讓網友抓準機會嘲諷說「晚上太忙很累」「不倫的累」「太刺激」「薪水小偷」。



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