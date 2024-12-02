獨／高雄火鍋名店遇碰瓷！顧客「吃完不適」4個月後來電撂狠話

▲火鍋。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者吳奕靖／高雄報導

現在開店做生意真的是太難了！高雄市一家知名擁有4.9顆星評價的火鍋店，唐姓老闆接獲一通電話，對方表示自己曾經來消費，結果現在卻吃出問題，如果店家不妥善處理，將會對其不利，唐姓老闆相當傻眼，因為對方說的消費時間是在4個月前，質疑這若不是碰瓷就是詐騙。

唐姓老闆1日時接獲電話，對方宣稱自己是消費者，4個月前來店內消費，結果現在身體覺得有狀況，要求店家要賠償，唐老闆一聽整個傻眼，現在是什麼狀況？最扯的事，這名消費者還表示店家若不妥善處理，將會對其不利。因此，唐老闆對這名宣稱消費者的人說，如果你能夠拿出消費證明，不用相關診斷依據，就全額退費，不過這個「誠意」並沒有讓對方接受，於是對方就掛了電話。

唐老闆越想越不對，趕緊跑去派出所報案，所長親自回撥電話詢問情況，結果對方一聽到是警察，就立馬表示「身體全好了，沒有事情，是誤會一場」。對於案情的發展，唐姓老闆說，開店做生意遇到奧客已經夠頭痛了，現在還有這種「碰瓷」，讓他真的覺得當老闆太難了！

記者來到這家店實地詢問，唐老闆表示事情過去就算了，態度相當低調。另據觀察，該店也十分乾淨，連經常被詬病的調味料區也是乾乾淨淨，足見唐老闆非常重視衛生。其實老闆從事餐飲業多年，不僅在菜色、湯頭以及口味方面有其一套，同時該注意的食安問題也是他注重的細節，因此，才開幕1年不僅很多職棒大咖球星會來消費，也成了高雄市新興的熱門火鍋店。