天道盟、竹聯幫合作販毒！聘交換學生賣給移工開趴　3人收押

▲檢警破獲幫派販毒。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

刑事局電偵二隊去年網路巡邏發現有販毒情事，追查發現背後竟是「天道盟」、「竹聯幫」兩大幫派合作進行毒咖啡包、搖頭丸的代工分裝，再透過1名經營KTV的武姓越南籍交換學生，販售給移工牟取暴利，檢警1年內發動5波搜索，查獲約3000顆搖頭丸、毒咖啡包等毒品，市值超過千萬元，並查緝天道盟成員高男等6人、竹聯幫幹部李男等6人到案。

刑事局電偵二隊去年6月間於通訊軟體發現高男涉嫌販賣毒品咖啡包，經查，高男（28歲）與其他5名同夥為「天道盟至尊會」成員，在桃園設置毒品咖啡包分裝廠，將毒品原料分裝、壓製成毒咖啡包及錠劑搖頭丸，並聘請1名在KTV會館工作的越南籍武姓男子（25歲），販售給到店消費的移工大開毒趴。

高男因毒品生意太好，忙不過身，便邀請「竹聯幫太極堂」的李姓（27歲）、陳姓幹部等6人，一起從事毒品販售；高將毒品原料提供給李，李也成立毒咖啡包代工分裝廠，進行代客分裝毒品咖啡包，以供應毒品市場需求。此外，武男身份則是來台交換學生。

▲專案小組攻堅毒品分裝廠。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方對於幫派涉毒相當重視，由刑事局電偵二隊、桃園市警局平鎮、楊梅、八德等分局，以及台中第六警分局、台東縣警局刑大偵三隊共組專案小組，報請桃園地檢署指揮偵辦。

檢警去年9月起至今年9月，共發動5波查緝行動，攻堅相關鐵皮毒品分裝廠，先後逮獲高等6人、李等6人到案，並查扣較為罕見、由毒咖啡包壓製的「毒咖啡搖頭丸」近3000顆、5291包毒咖啡包、K他命以及毒咖啡膠囊等毒品、原料，市值共約1150萬元。

▲▼警方查獲約3000顆搖頭丸、毒咖啡包等毒品，市值超過千萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）



全案警方依毒品、組織犯罪等罪嫌移送桃園地檢署，檢方訊後聲押竹聯幫的李、陳、朱獲准，天道盟的高男8萬元交保，其餘人2至8萬元不等金額交保。