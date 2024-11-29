彰化市長官邸旁「突出現土地公廟」原因曝光　縣府：限期拆險

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市長官邸旁的一處公園空地，近日突然出現一間紅通通的土地公廟「福德宮」，引發民眾側目，記者循線找到爐主，他說，這是「大東勢」的土地公婆，50多年來沒有自己的土地公廟，只能跟著爐主回家安奉，祂經常託夢要找地方安座，才決定在該處建廟，希望縣府通融，能改以租借或是認養方式讓願望能實現。

▲員林市大東勢角土地公婆流浪超過50年。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林市長官邸旁出現一座土地公廟。（圖／記者唐詠絮攝）

該間土地公廟佔地約1.5坪，門楣上寫著「大東勢、福德宮」等字，大門兩旁則貼著「答謝平安」紅紙，將在12月15日舉行「答謝平安」。但由於該處是公園隸屬國有地，不應該有私人建物，縣府已貼公告要求限期拆除。

爐主指出，員林市內有大東勢、大東門、大北門、大西門等等「角頭」，各角頭都有祀奉土地公，只有大東勢的土地公婆沒有福德宮，早年都跟著爐主回家，四處流浪。

爐主說，這幾年他當上爐主，土地公也經常託夢，便一直尋找適合的用地，但土地難尋，原本想向公所租借原學校宿舍用地，但後來也賣掉了，因此才想到使用員林市長官邸旁的一小塊公園用地，大家集資花了10多萬元蓋廟，沒想到因此引發喧然大波。

爐主無奈地說，「如果真的要拆也只能拆除」，希望縣府能網開一面，能以租借或是採用認養方式，讓土地公能有個安居地方。