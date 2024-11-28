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遺言點名3人「全家死光」！菜鳥刑警疑遭霸凌　遺孀悲曝全家福照

▲▼彰化縣警局刑大張姓偵查佐疑遭職場霸凌而輕生，遺孀曝一家3口幸福合照。（圖／家屬提供）

▲張姓偵查佐抱著6歲的兒子，留下一家三口幸福的全家福。（圖／家屬提供，下同）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣警局一名39歲的張姓偵查佐17日在租屋處輕生，被發現時已經死亡。對此，遺孀提出眾多疑點，指控縣警局刑大長官、同事職場霸凌，還曝光夫妻兩人與6歲兒子一家三口和樂融融的家庭合照，表示兒子看到爸爸當警察覺得很驕傲，還說以後也要跟爸爸一樣從警，「但我現在要怎麼跟孩子解釋，他爸爸因為這份工作丟了性命！」

據了解，該名輕生的張姓偵查佐為台中人，104年特考班畢業，106年1月分發至彰化縣警察局，歷任彰化分局三家派出所、花壇分駐所警員，111年4月陞任偵查佐到彰化縣警局刑大服務。但張員17日晚間8時本應到班，卻遲遲未到勤，家屬也連繫不上，於8點20分通報警方協尋，並於8點40分在其租屋處內發現張員輕生，已經死亡。

案發後彰化縣警局於23日說明，強調張員並無績效壓力或職場霸凌等問題，並指是張員責任感強、太過要求自己，才會想不開。對此，遺孀痛斥「都是他們在講，把責任推給一個不會說話的死人，這種答案不可能，我不接受，說工作太積極所以尋短，不覺得很奇怪嗎？」

遺孀指出，丈夫留下的遺言中不但強調自己不是詐騙集團，還明確指出刑大內3名同仁的名字，並詛咒「全家死光」，「一個偵查佐要有什麼樣的冤屈，才會說出自己不是詐騙集團？要有多心痛，才會留下這樣的詛咒？這個不是霸凌是什麼？彰化警警局到現在還在官官相護！」

遺孀質疑，丈夫遺體於8點40分在租屋處被發現，隨後丈夫所在的工作群組於8點42分、短短2分鐘後就遭人踢出，「這明顯就有問題啊，怎麼可能人才剛走就踢群組，是要串供？還是有什麼資料不能讓家屬看到？是想要隱瞞什麼？這完全不合邏輯。」

「他到刑大以後變得很不快樂！」遺孀說，丈夫曾在1月時表示想調回派出所，不想繼續待在刑大，當時遺孀也表達支持，「他說他覺得工作壓力很大，問我想調回去派出所可以嗎，我說當然可以啊，如果壓力這麼大，為何不離開？就算不當警察、當個作業員也可以，工作再找就有，快樂就好，不需要執著在這裡，但他以從警為驕傲，想做到退休，結果現在一切都來不及了。」

遺孀還曝光一家3口幸福快樂的合照，照片中丈夫仍洋溢著笑容，抱著兒子留下合影，「我的兒子到現在還在哭，哭著要找爸爸，他以爸爸為驕傲，本來還說以後也要跟爸爸一樣、也要當警察，但我現在要怎麼跟他解釋，他的爸爸因為這份工作而失去了性命，他才6歲，我要怎麼講？」

遺孀痛批，對於丈夫輕生一事，彰化縣警局至今沒有跟家屬解釋、沒有道歉，什麼都沒有，「我只要一個真相、跟一個道歉，是什麼原因讓我先生走上絕路，我要他們還我先生一個清白！」

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▲▼彰化縣警局刑大張姓偵查佐疑遭職場霸凌而輕生，遺孀曝一家3口幸福合照。（圖／家屬提供）

▲▼彰化縣警局刑大張姓偵查佐疑遭職場霸凌而輕生，遺孀曝一家3口幸福合照。（圖／家屬提供）

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