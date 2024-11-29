全國首例！賣喪屍菸彈害三重警被毒駕撞死殉職　藥頭買午餐遭逮

記者戴上容／新北報導

新北市刑大近日破獲重大毒品案件，成功逮捕販賣喪屍菸彈害警員被毒駕撞死的41歲王姓藥頭。王嫌平時從事房屋清潔工作，卻利用蘆洲區租屋處暗中從事毒品分裝。刑大專案小組27日王嫌外出購買午餐之際當場將其逮捕，並依《毒品危害防制條例》將他移送法辦。此案為行政院將「依托咪酯」類毒品列為第二級毒品後，全國首例查獲的製造與販售案件。

今年7月13日，新北市三重區發生重大交通事故，26歲黃姓男子因吸食摻有「依托咪酯」的喪屍菸彈，毒駕逆向撞擊正在執勤的員警黃瑋震，導致黃員殉職。警方追查黃男的毒品菸油來源，發現與王姓藥頭有關。

▲▼ 害死三重警的藥頭在蘆洲租屋處分裝毒品遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

新北地檢署檢察官指揮新北市刑警大隊深入追查，鎖定王嫌在蘆洲租屋處進行毒品分裝作業，發現王嫌將「依托咪酯」類毒品混入菸油，製成外觀類似普通電子煙的毒品菸彈，俗稱「喪屍菸彈」或「上頭菸」，並進行販售。

11月27日行政院於正式公告將「依托咪酯」、美托咪酯、異丙帕酯列為第二級毒品，警方當日下午正巧見時機成熟，持搜索票突襲王嫌租屋處，查獲包括第二級毒品依托咪酯菸彈、分裝器材、電子煙主機，以及第三級毒品K他命等大批證物。

▲▼ 三重警遭逆向賓士車撞死 。（圖／記者戴上容翻攝）

此案成為全國首宗依此新規查獲的製毒與販售案件，刑大承諾，仍會續追毒品上游，另也呼籲，民眾要提高警覺，留意新興毒品偽裝手法，並積極檢舉相關不法行為，以協助打擊毒品犯罪。