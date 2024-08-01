澳門辦事處駐員剩2人！接任人員被要求簽「一中同意書」

▲2011年，時任陸委會主委的賴幸媛親赴澳門，為我駐澳辦事處揭牌。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑8月1日表示，澳門政府要求我駐澳門台北經濟文化辦事處的新任派駐人員簽署遵守「一中原則」的同意書，導致我方人員無法正常輪替，目前只剩下2人堅守崗位，「澳門政府若仍堅持損人不利己的做法，那我方也會做最壞打算。」

梁文傑在例行記者會上提到，我駐澳門辦事處一名外交部的派駐人員，因為派任已經超過10年，於7月底調回台灣，但接任的人員卻被澳門政府要求簽署遵守「一中原則」的書面同意書，這是我方無法同意的。

梁文傑正告澳門政府，儘速屏除不必要的障礙，友善處理我方人員的派駐問題，讓我方人員能夠正常輪替，「倘若仍堅持損人不利己的作為，那我方也會做最壞的打算，屆時必將衝擊台澳民間交流，還有澳門的國際形象，所衍生的負面效應由澳方付全責。」

據了解，我駐澳門辦事處在正常的情況下原有8名派駐人員，包含陸委會、外交部、移民署、警政署的人員，但在澳門政府要求我方人員必須簽署遵守「一中原則」同意書之後，派駐人員就陸續減少，目前只剩下2人堅守崗位。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



派駐人員一次派任的最長任期理論上都是3年，遇到特殊情況時才會延期，除了7月剛調回台灣的外交部派駐人員已派駐超過10年，另外2名目前堅守崗位的人員也已經派駐7、8年，可說是「延了又延」，不知還能撐多久。

梁文傑指出，現在只要派駐人員離開，過去接任的新任派駐人員，就會被澳門政府要求簽署遵守「一中原則」的同意書，所以我方的人員都很辛苦，像這位才調回的外交部人員，已經待了超過10年，「從個人的生涯及家庭來說，政府沒辦法硬是要求人家一直留在那，所以希望澳門政府不要再設置不必要的障礙。」

梁文傑解釋，外交部這名調回的派駐人員，在辦事處主要負責處理護照、入出國證明書、簽證文件的驗證等事項，若沒有人能接任的話，這部分的業務只能夠用網路預約和遠端監控的方式處理，會造成很多不方便。

澳門台北經濟文化辦事處上月也發出了公告，將護照、入國證明書、簽證及文件驗證等相關業務的辦理工作天延長，並強調必須先「網路預約」，不再受理現場件。

事實上，我駐香港辦事處幾年前也遇上了同樣的問題，陸委會也曾多次向香港政府喊話，但對方完全不願妥協，仍堅持要我方人員簽署遵守「一中原則」的承諾書，最終，我方派駐人員全部離開香港，辦事處改由當地聘僱人員營運，透過遠端的方式處理原先的服務及業務。

我駐澳門辦事處目前除了2名派駐人員外，還有14名當地聘僱人員，若真的走到梁文傑所說的「最壞打算」，很可能就是與香港辦事處一樣，改由當地僱員來負責營運。

▼香港政府曾要求我駐香港辦事處人員簽署的「一中承諾書」。（圖／陸委會）

