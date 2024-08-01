　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澳門辦事處駐員剩2人！接任人員被要求簽「一中同意書」

▲▼時任陸委會主委的賴幸媛，2011年為我駐澳辦事處揭牌。（圖／陸委會）

▲2011年，時任陸委會主委的賴幸媛親赴澳門，為我駐澳辦事處揭牌。（圖／陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人梁文傑8月1日表示，澳門政府要求我駐澳門台北經濟文化辦事處的新任派駐人員簽署遵守「一中原則」的同意書，導致我方人員無法正常輪替，目前只剩下2人堅守崗位，「澳門政府若仍堅持損人不利己的做法，那我方也會做最壞打算。」

梁文傑在例行記者會上提到，我駐澳門辦事處一名外交部的派駐人員，因為派任已經超過10年，於7月底調回台灣，但接任的人員卻被澳門政府要求簽署遵守「一中原則」的書面同意書，這是我方無法同意的。

梁文傑正告澳門政府，儘速屏除不必要的障礙，友善處理我方人員的派駐問題，讓我方人員能夠正常輪替，「倘若仍堅持損人不利己的作為，那我方也會做最壞的打算，屆時必將衝擊台澳民間交流，還有澳門的國際形象，所衍生的負面效應由澳方付全責。」

據了解，我駐澳門辦事處在正常的情況下原有8名派駐人員，包含陸委會、外交部、移民署、警政署的人員，但在澳門政府要求我方人員必須簽署遵守「一中原則」同意書之後，派駐人員就陸續減少，目前只剩下2人堅守崗位。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

派駐人員一次派任的最長任期理論上都是3年，遇到特殊情況時才會延期，除了7月剛調回台灣的外交部派駐人員已派駐超過10年，另外2名目前堅守崗位的人員也已經派駐7、8年，可說是「延了又延」，不知還能撐多久。

梁文傑指出，現在只要派駐人員離開，過去接任的新任派駐人員，就會被澳門政府要求簽署遵守「一中原則」的同意書，所以我方的人員都很辛苦，像這位才調回的外交部人員，已經待了超過10年，「從個人的生涯及家庭來說，政府沒辦法硬是要求人家一直留在那，所以希望澳門政府不要再設置不必要的障礙。」

梁文傑解釋，外交部這名調回的派駐人員，在辦事處主要負責處理護照、入出國證明書、簽證文件的驗證等事項，若沒有人能接任的話，這部分的業務只能夠用網路預約和遠端監控的方式處理，會造成很多不方便。

澳門台北經濟文化辦事處上月也發出了公告，將護照、入國證明書、簽證及文件驗證等相關業務的辦理工作天延長，並強調必須先「網路預約」，不再受理現場件。

事實上，我駐香港辦事處幾年前也遇上了同樣的問題，陸委會也曾多次向香港政府喊話，但對方完全不願妥協，仍堅持要我方人員簽署遵守「一中原則」的承諾書，最終，我方派駐人員全部離開香港，辦事處改由當地聘僱人員營運，透過遠端的方式處理原先的服務及業務。

我駐澳門辦事處目前除了2名派駐人員外，還有14名當地聘僱人員，若真的走到梁文傑所說的「最壞打算」，很可能就是與香港辦事處一樣，改由當地僱員來負責營運。

▼香港政府曾要求我駐香港辦事處人員簽署的「一中承諾書」。（圖／陸委會）

▲▼香港政府要求我駐香港辦事處人員簽署的一中承諾書。（圖／陸委會）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
才沒有人會忘記妳！　AIT也發文讚戴資穎
踩斷「中國球王」球拍將面臨什麼？　北京律師：恐被奧委會處罰
獨／台中遊艇拉到百貨門口　存款5000萬才能試乘...已5人
中國「最美競走女選手」楊家玉奪金！
快訊／陳修將已落跑63天！　檢發通緝令
女高中生夏令營溺斃　父怒控沒人做CPR
大貨車勾電線扯斷電桿　嘉義36歲師騎車慘遭砸死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

NCC卸任委員批「政媒集團化」　行政院：他們當時就可以做一些事

澳門辦事處駐員剩2人！接任人員被要求簽「一中同意書」

JK羅琳質疑林郁婷性別　政院：毋庸置疑

賴清德8日親自主持「氣候變遷委員會」　直球對決能源、核電議題

台南後壁淹水疑豆腐渣工程釀災　行政院：該追究一定會追究

政院稱NCC人事案通過才實施新法　國民黨團轟：毀憲亂政

「學姐」黃瀞瑩辦婚禮後首發聲　愛貓「凍蒜」巧妙現身喜宴

國慶晚會舉辦地點中央、北市不同調　劉世芳：韓國瑜做決定

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

李珠珢太可愛！動力火車都融化　尤秋興大跳「三振舞」..補妝也重現XD

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

NCC卸任委員批「政媒集團化」　行政院：他們當時就可以做一些事

澳門辦事處駐員剩2人！接任人員被要求簽「一中同意書」

JK羅琳質疑林郁婷性別　政院：毋庸置疑

賴清德8日親自主持「氣候變遷委員會」　直球對決能源、核電議題

台南後壁淹水疑豆腐渣工程釀災　行政院：該追究一定會追究

政院稱NCC人事案通過才實施新法　國民黨團轟：毀憲亂政

「學姐」黃瀞瑩辦婚禮後首發聲　愛貓「凍蒜」巧妙現身喜宴

國慶晚會舉辦地點中央、北市不同調　劉世芳：韓國瑜做決定

台南市長變數大？　黃暐瀚揭一前提「藍營有望拿下」

藍心湄突襲提問「相信年輕妹妹真的愛你？」　胡瓜被重提緋聞傻眼

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE海外首展在台中！最美門市畫作皺褶結合必看

勝騎士連莊投手單月MVP　陳傑憲本季首度獲選

地上拼出「豆」大字！柴柴一旁燦爛微笑　飼主驚：梳個毛就出現

行政院：非核家園政策沒有改變　對新能源科技持開放態度

土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

帶娃也能爽玩！潔哥桃園機場探險　發現電競區和按摩椅

第36屆奇美藝術獎頒獎　扶植青年學子勇敢逐夢

靈鷲山水陸空大法會8／7桃園巨蛋登場　張善政：沉澱洗滌心靈

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

政治熱門新聞

賴清德新聘「98歲舅舅」童永任總統府資政　余天也任國策顧問

快訊／賴清德新聘27總統府資政、73國策顧問　蘇貞昌、謝長廷入列

曝柯文哲後悔藍白合破局　他揭對話：黨內有股聲音怪罪「這3人」

黃捷急了　他曝「惹到賴清德」內幕

高虹安貪污　他曝大水庫理論不適用原因

消失16分鐘？公衛文曝內幕：全身發涼

當烏鴉不是說說！　王世堅中執會暢所欲言30分鐘「8問」賴清德

卓榮泰鬆口：2030年可能重啟核電

北市去年還92億成還債王！唯一公債增加直轄市曝

JK羅琳質疑台灣拳后林郁婷性別　體育署長力挺

考試院人事案「卡」立院！　至少3萬國考生受影響

王義川看高虹安敗在10塊都摳

民進黨民調指「6成滿意治水成效」　她諷：淹水一定都是台灣人的錯

柯文哲嘆要接濟高虹安　卓冠廷揭高財報酸：民眾黨貧窮線1千8百萬？

更多熱門

相關新聞

2024澳門必吃美食推薦

2024澳門必吃美食推薦

近日澳門多了不少景點跟美食，加上台灣飛澳門免簽超方便，趁短期假期機票訂起來，一起到澳門吃喝玩一波吧！

爆鄭文燦性招待　林國春挨告喊：借提當面對質

爆鄭文燦性招待　林國春挨告喊：借提當面對質

港澳簡化通關手續　用二維碼入出境

港澳簡化通關手續　用二維碼入出境

入境澳門被拒又遇網攻　帛琉：中國施壓

入境澳門被拒又遇網攻　帛琉：中國施壓

澳門保安局遭網路攻擊　警消網站全停擺

澳門保安局遭網路攻擊　警消網站全停擺

關鍵字：

澳門澳門辦事處一中原則派駐澳門台北經濟文化辦事處台北經濟文化辦事處

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨「毆打罔腰」影片曝光！　揮拳出腳踢1分鐘

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

「這種水準也敢去奧運」　他4字嗆酸民

依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

罔腰公開遭鳳梨「67秒毆打影片」

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

戴資穎「以後大家就會忘記我了」吐心聲

快訊／5-6月發票誕生15名千萬幸運兒　19人中200萬大獎

快訊／災後現場曝！「泡麵土地公」歷火劫完全無損

高雄26歲女乩童「關公上身」　身分曝光：超正4寶媽

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

快訊／南投「泡麵土地公」火警！香客逃竄

更多

最夯影音

更多

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面