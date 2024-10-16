回馬英九「兩岸問題自己談」　陳斌華：中國內部事情當然由自己來解決

▲馬英九日前赴美國哈佛大學發表演說 。（圖／馬英九辦公室提供）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九此前至美國哈佛大學演說時提到，「兩岸同屬一個中國，兩岸問題應由兩岸自己談，不可能也不應該假手他人，更不可讓外國來干預。」對此，大陸國台辦發言人陳斌華回應稱，「中國內部的事情，當然要由兩岸中國人自己來解決，也完全有智慧解決，無需外人置喙，更不容外部勢力干涉。」

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

陳斌華表示，「兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，是血濃於水的一家人。兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族的歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變。」

馬英九在哈佛大學演說時表示，他曾於今（2024）年率20位台灣學生在北京與習近平會面，當時，「習近平態度非常柔軟謙和，表示只要兩岸都認同自己是中華民族，任何事情都可以坐下來談。」

馬英九認為，賴清德並沒有回應這份善意，「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子，呼籲賴清德回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信，這不只是中華民國總統的義務，也能為兩岸及區域帶來和平。

對此，陳斌華強調，兩岸同胞應攜手同心，堅決反對台獨分裂和外來干涉，在一個中國原則基礎上，通過對話溝通，凝聚智慧、聚同化異，爭取早日解決政治對立，實現台海持久和平，完成祖國統一大業，讓我們的子孫後代在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中生活成長。