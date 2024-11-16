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大陸 大陸焦點 特派現場

蔡英文擬訪加拿大　王毅喊話加國：一中原則不容挑戰

▲大陸外交部長王毅（右）15日在秘魯首都利馬會見加拿大外交部長趙美蘭。（圖／翻攝大陸外交部官網）

▲大陸外交部長王毅（右）15日在秘魯首都利馬會見加拿大外交部長趙美蘭。（圖／翻攝大陸外交部官網）

記者陳冠宇／綜合報導

2024亞太經濟合作會議（APEC）正在秘魯舉行，大陸外交部長王毅15日在利馬會見加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）。王毅向趙美蘭喊話稱，「台灣問題」事關中國主權和領土完整，一個中國原則不容挑戰，希望加方切實恪守。趙美蘭則說，加拿大會堅持一個中國政策。

上述談話，正逢前總統蔡英文擬於下週訪問加拿大，並在哈利法克斯國際安全論壇發表演說。

王毅說，趙美蘭不久前訪問大陸，雙方就改善發展中加關係深入交換意見，取得新的進展，釋放了積極信號，這符合兩國人民的利益。同時，中加關係發展仍不時遇到干擾，需要保持溝通，妥處分歧，維護持續改善的勢頭。

王毅表示，中加擁有廣泛共同利益，不存在根本利害衝突。加方對中國電動汽車加徵高額關稅，違背自由貿易精神，不利於兩國經貿合作健康發展。加方應切實遵守世貿組織規則，取消對中國產品的歧視性限制措施。

王毅強調，「台灣問題」事關中國主權和領土完整，一個中國原則是國際社會的普遍共識和二戰後國際秩序的重要組成部分，不容挑戰。希望加方充分認識「台灣問題」的高度敏感性，切實恪守一個中國原則。

據新華社引述，趙美蘭表示，這次訪問邁出了積極的一步，有助於推動兩國關係重回正軌，雙方就增加直航航班等問題取得積極進展，增進兩國人民福祉。加方堅持一個中國政策，致力於推進加中關係發展。願與中方保持高層交往，妥善處理分歧，密切在亞太經合組織等多邊機制中的合作，共同為解決全球性問題多做工作。

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