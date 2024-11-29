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指定花蓮有機米！JR東日本台灣公司拜訪徐榛蔚　共同開發酒品

▲▼JR東日本台灣事業有限公司董事長大內卓一行人拜訪花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

▲▼JR東日本台灣事業有限公司董事長大（左四）一行人拜訪花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

記者王兆麟／花蓮報導

JR東日本台灣事業開發股份有限公司董事長大內卓一行人28日到花蓮縣政府拜訪縣長徐榛蔚，雙方商討以花蓮在地優質稻米為原料，與日本山形縣高畠町當地米鶴酒造共同開發新釀酒品，徐榛蔚同時希望更多優良農特產品能透過通路銷往日本，強化花蓮對外的農產運銷，深化兩地交流，促進觀光發展。

徐榛蔚表示，此次與JR公司的合作，不僅是對花蓮農業的認同與支持，更是推廣花蓮永續發展理念的重要步驟。我們希望透過這樣的合作，能將花蓮的優質農產品以及永續農業的理念推向國際，同時也帶動花蓮及日本兩地的觀光發展，促進文化與經濟的雙向交流。

▲▼JR東日本台灣事業有限公司董事長大內卓一行人拜訪花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

▲▼雙方商討以花蓮在地有機米為原料，與日本米鶴酒造共同開發新釀酒品。

花蓮縣素以自然資源豐富、農業發展多樣化著稱，特別是稻米生產方面，其中玉里鎮與富里鄉是縣內兩大水稻生產重鎮。為了推動永續農業，花蓮縣政府在近幾年積極引導農民轉型為環境友善的有機耕作方式，並透過各項政策輔導農友落實有機栽種，貫徹「永續花蓮」的理念，至2024年10月，花蓮有機水稻種植面積已達1370.1631公頃，占全台總種植面積近四成的比例。這些有機米不僅為當地農民創造穩定收入，也成為花蓮推動永續發展的實際成果。

▲▼JR東日本台灣事業有限公司董事長大內卓一行人拜訪花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

此次合作中，花蓮縣產的優質稻米將被用來釀製酒品，由日本具有300多年歷史的米鶴酒造進行釀造。米鶴酒造位於日本山形縣高畠町，酒廠名稱取自稻米成熟的時節，彎曲的稻穗如同鶴的姿態，並帶有「鶴的報恩」的象徵意涵，寓意著對大自然與稻米的感恩，這與花蓮縣對土地與自然的尊重與珍惜精神相契合。而這款以花蓮優質稻米為基底的新釀酒品，將會以其獨特風味和背後的故事打入日本及台灣兩地市場，展現兩地合作的成果。

▲▼JR東日本台灣事業有限公司董事長大內卓一行人拜訪花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同一）

雙方共同簽署合作備忘錄。

JR東日本台灣事業開發公司的大內卓董事長兼總經理一行人，來訪花蓮縣政府，旨在討論2025年新商品的開發與宣傳活動計畫。大內卓表示，這項合作將以花蓮在地的優質有機農產品為基礎，藉由此次新釀酒品的推出，向國際市場展示花蓮縣悠久的農業背景與永續發展理念。更重要的是，這項合作將有助於推廣花蓮縣獨特的自然美景，吸引更多國際遊客前來花蓮，促進當地的觀光發展。

花蓮縣政府表示，未來將繼續秉持開放、合作的態度，與國際市場加強聯繫，並致力於推動有機農業與觀光產業的發展。期望本次與JR東日本台灣事業開發公司的合作，能成為兩地合作的新典範，為花蓮及日本雙方帶來更多的機會和成就，並讓世界見識到花蓮的綠色與永續魅力。

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