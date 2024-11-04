治山防洪不容緩！徐榛蔚籲中央挹注經費　集結專家學者全面檢討

▲▼花蓮縣長徐榛蔚偕同立委傅崐萁前往卓溪鄉與富里鄉視察災情。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

康芮颱風過後，繼視察秀林鄉、新城鄉、瑞穗鄉及玉里鎮後，花蓮縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁3日在各局處長、地方民意代表等人陪同下，接續前往卓溪鄉與富里鄉視察，為避免再次洪犯，針對治山防洪的工作，徐縣長建請中央政府挹注經費予花蓮縣政府，並邀集專家、學者及相關單位全面總檢討，讓花蓮山邊的鄉親能夠繼續安心生活。

花蓮縣長徐榛蔚受訪時表示，從民國111年0918地震，到今年0403地震，讓花蓮整個地層及山區土石非常得鬆動，無論是去年海葵颱風、小犬颱風，再到今年凱米颱風，以及這次康芮颱風，強勁的雨量及風勢，導致花蓮山區土石全都沖刷下來，而土石順著野溪到山邊排水沖進民宅，民眾頓失家園。

徐榛蔚說，治山防洪的工作刻不容緩，除了希望中央政府能夠挹注花蓮縣政府更多治理經費外，也建請中央邀集包含農村水保署、林務局、第九河川署等相關單位，並集結專家、學者及相關單位來全面總檢討，避免再次犯洪，讓花蓮山邊的鄉親能夠繼續安心、安定的生活。

▲▼連年地震及風災讓花蓮整個地層及山區土石鬆動，受到強勁風雨導致山區土石全都沖刷下來。

而康芮過境造成部分地區停水、停電，生活上產生諸多不便，徐縣長相當感謝民眾都能體恤與諒解，更感謝台電公司、自來水公司以及相關單位第一時間全力來協助搶修，她說，遇到了就一起來面對，縣府會持續進行各項災後復建工程，陪伴鄉親度過最艱難的重建之路。

立法委員傅崐萁受訪時亦表示，康芮是近三十年來最大的颱風，累積24小時的強降雨對花蓮造成偌大的災害，經實地勘察發現，過去排水設施、涵管等早已不合時宜，才會造成此次農田淹水以及土石沖刷民宅，除希望這次的災後復建工程能盡速完成，對於中央政府及地方政府五十年防水的相關公共建設，值得我們深思是否要提升為百年防水，甚是兩百年防水，增加防護強度，這也是未來中央與地方需要共同面對問題。

▲徐榛蔚憂心表示，花蓮治山防洪的工作已刻不容緩。

視察來到卓溪鄉，首先前往卓溪鄉公所慰問受災戶，徐榛蔚說明，目前已委請卓溪鄉公所盡速進行安心住宿查報的工作，後續提報給縣府並由縣府支應，另外安遷救助的部分，縣府社會處這邊也會加速處理作業程序，讓大家能盡快請領到補助；接續前往南安瞭解土石淹沒情形，以及視察賽谷聯絡道路及橋樑，同樣因土石暴漲沖刷導致路基掏空，徐榛蔚協請權責單位盡速辦理災後復建作業。

接著來到富里鄉，視察學田橋及鐵路涵洞，因學田橋既有梁底高程不足、橋長不足、橋寬不足，且旁邊的鐵路雙軌化後，箱涵也需拓寬，建議橋梁新建計畫堤頂高241.56m、橋長改建200m、橋寬改建15m，期能降低縱坡線型，減少交通事故發生。