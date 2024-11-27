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黃恩賜將結婚！縣長貼紅榜贈70萬獎金　收喜帖喊：雙喜臨門

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴黃恩賜、張奕家貼紅榜並致贈70萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴黃恩賜、張奕家貼紅榜並致贈70萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

世界棒球12強賽台灣隊勇奪冠軍，花蓮選手表現出色，其中黃恩賜、張奕設籍花蓮，花蓮縣政府特頒每人獎金新台幣70萬元，縣長徐榛蔚27日在縣府教育處代理處長翁書敏、花蓮縣體育會理事長汪錦德等人陪同下到黃恩賜、張奕家中貼紅榜道賀。

徐榛蔚對中華隊奪冠深表祝賀，讚揚全體選手的優異表現。她表示，「中華隊世界第一，全國舉國歡騰，我們看到選手們展現堅定的信心以及無所畏懼的精神，整個比賽中展現過人的技術與堅韌的意志，為台灣守住關鍵勝利，向世界展現中華民國的軟實力，12名選手中黃恩賜和張奕戶籍在花蓮，更為花蓮增添無限榮耀」。

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▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴黃恩賜、張奕家貼紅榜並致贈70萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚進一步指出，花蓮縣政府重視體育發展，近年來全力推動各項賽事，無論是全中運、全民運或是各項國際及全國性的賽事，特別是三級棒球運動的基層培育與選手養成。棒球是臺灣的驕傲，也是花蓮的強項，未來，縣府將持續挹注資源，推動體育多元發展，期望培育更多優秀選手，讓花蓮成為國手的搖籃，讓更多花蓮子弟有機會站上世界舞台，為台灣爭光。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴黃恩賜、張奕家貼紅榜並致贈70萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

黃恩賜的媽媽也親送喜帖給徐縣長，邀請縣長12月時來參加恩賜的婚禮，徐榛蔚開心表示真的是雙喜臨門。黃恩賜提到小學6年級一度想放棄打棒球，非常感謝媽媽和教練不斷給予他愛與鼓勵，他才能有今天的好成績。黃媽媽開心地擁抱徐榛蔚，也感謝縣府團隊特地前來祝賀。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴黃恩賜、張奕家貼紅榜並致贈70萬獎金。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚到張奕家中貼紅榜時，萬榮鄉西林村村民都前來祝賀，整個部落充滿歡樂的氣氛，鄉親們到場觀禮，更是開心喊著要和「hana」縣長合影。

花蓮選手黃恩賜、張奕、林凱威、林立、曾頌恩在賽事中表現出色，以精湛球技助力中華隊奪冠！其中黃恩賜、張奕兩位選手設籍於花蓮，黃恩賜來自瑞穗鄉，參加過富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊，為玉里高中棒球班首屆校友。張奕來自萬榮鄉，於國中畢業後就赴日留學。林凱威、林立來自於豐濱鄉與光復鄉，自幼均離開花蓮求學；曾頌恩則於高三時離開台北至玉里高中就讀。

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