徐榛蔚坐鎮應變中心與中央連線...憂農損擴大　賴清德：全力協助

▲花蓮縣長徐榛蔚坐鎮災害應變中心並與中央各部會連線會議。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

康芮強烈颱風來襲，依據中央氣象署發布，全台皆列入警戒範圍，而康芮目前加速靠近花東附近一帶，預計31日中午前至下午就會登陸。花蓮縣長徐榛蔚上午8時坐鎮災害應變中心並與中央各部會連線會議，持續監控颱風動態；徐榛蔚指示相關單位持續掌握最新訊息，嚴防災情發生，亦提醒民眾做好防颱準備，保障自身生命財產安全。

徐榛蔚與總統賴清德的視訊會議中，會報花蓮縣災害應變中心掌握的最新資訊，徐榛蔚表示，花蓮縣政府依據中央氣象署累積雨量資訊，從10月30日晚間8時至10月31日晚間8時之24小時累積雨量，平地達到400mm至600mm，山區達到600mm至900mm，為顧及鄉親安全，花蓮縣今31日全縣停班課一天，而截至31日上午7時40分止，全縣總撤離人數為3,393人，其中，開設34處收容所，收容382人，其餘3,011人依親。

徐榛蔚表示，康芮颱風之雨勢及風勢強勁，現正值本縣農作物豐收期，颱風過境勢必造成農作物嚴重災損，包含稻米、玉米、大豆、香蕉、苦茶及部分雜項農作物等，以及，因山陀兒颱風正進行的相關復建工程，災損勢必也會擴大，屆時縣府將提報農業部及工程會，希望中央能夠協助花蓮來重整，渡過颱風所帶來的災害。

「徐縣長及縣府團隊辛苦了！」對於花蓮縣部分區域即早進行撤離及收容作業，總統賴清德給予花蓮縣高度肯定，並承諾中央將全力協助後續災損等事宜。

會議中，徐榛蔚指示各局處嚴防戒備，切勿輕忽，做好防災準備，針對預警性封閉道路須特別留意，禁止人車進入確保鄉親安全，入夜前也應確實做好人員撤離作業，掌握人員收容人數。也提醒鄉親，避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，也切勿前往山區活動，以防範自身安全，必要時也籲請鄉親務必配合相關撤離工作，共同做好防颱措施。

花蓮縣政府因應颱風相關最新資訊，即時於花蓮縣政府風災專區（https://www.hl.gov.tw/kra/Default.aspx）、花蓮縣政府官方LINE（ID請搜尋：@qpd0523w）、花蓮縣政府臉書及花蓮縣長徐榛蔚臉書公告，請民眾善加利用，隨時留意掌握最新道路封閉及相關運輸等資訊。