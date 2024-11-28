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快訊／雪霸山區覆白霜畫面曝　雪管處急喊：嚴防風寒+水寒效應

記者楊永盛／苗栗報導

今年入冬以來首波冷氣團來台灣報到，全台都能感受到此波冷氣團冷颼颼的威力，雪山主峰至大霸尖山聖稜線上，已有結霜情形並伴隨強陣風。雪霸國家公園管理處呼籲前往雪霸園區登山的民眾，應注意「風寒效應」和「水寒效應」，備妥足夠禦寒衣物及保暖準備，應付高山區域寒冷的環境，行走在結霜濕滑的步道上也要特別小心，落實風險評估與自我管理，維護登山安全。

▲入冬以來首波大陸冷氣團襲台，雪霸山區高山植物植株如玉山圓柏或玉山杜鵑均覆蓋層層冰霜。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

▲入冬以來首波大陸冷氣團襲台，雪霸山區高山植物植株如玉山圓柏或玉山杜鵑均覆蓋層層冰霜。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

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雪管處表示，依據近期前來雪霸園區的山友回傳照片顯示，雪霸園區著名的雪山主峰至大霸尖山的聖稜線上，受到此波冷氣團的影響，許多高山植物植株如玉山圓柏或玉山杜鵑均覆蓋層層冰霜，步道上也有結霜濕滑情形，尤其是前往雪山北峰的稜頂山徑上更為明顯；此外，根據雪管處七卡山莊管理員表示，近期也有多隊登山團體受到高山地區的低溫與強陣風影響，無法完成既定的登山行程，被迫撤回七卡山屋或三六九臨時營地。

▲入冬以來首波大陸冷氣團襲台，雪霸山區高山植物植株如玉山圓柏或玉山杜鵑均覆蓋層層冰霜。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

雪管處表示，「風寒效應」就是當風速增加時，會快速的將人體產生的熱量排出體外而造成體溫下降；「水寒效應」則是身體濕掉後，體表溫度流失的速度會比身體乾燥時快非常多，可能造成失溫。雪霸園區多為高海拔環境，越靠近山頂或陵線處，其地形風勢越強，風寒效應影響程度越高，如遇降雨，雨水也可能將山友的服裝給弄濕，如果無法保持身體乾燥及防風措施，則風寒效應與水寒效應將造成人體失溫，嚴重時將危及生命。雪管處呼籲登山民眾，可以盡量選擇防風、防水材質的機能服飾，並採用洋蔥式穿法，務必將禦寒保暖準備做足以策安全。

雪管處提醒，冬季期間的高山地區充滿許多不確定氣候條件，如低溫、強風、濃霧等，或岩石及困難地形覆蓋冰雪致使步道濕滑等，都可能增加意外發生的風險，如雪霸園區內的大霸尖山霸基處、雪山聖稜線或黑森林步道等。

▲入冬以來首波大陸冷氣團襲台，雪霸山區高山植物植株如玉山圓柏或玉山杜鵑均覆蓋層層冰霜。（圖／雪霸國家公園管理處提供）

因此，冬季登山前應審慎評估天氣狀況及做好充分準備，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。雪管處強調，山友應落實風險評估與自我管理，把登山安全放在首要之務，生命保全責任最終在自己，山永遠都在，請民眾務必量力而為，不要勉強跟山過不去。

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