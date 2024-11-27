冷氣團南襲「兩波低溫」　專家曝急凍10度時間點

▲冷氣團南下，今晚到明晨將先有一波低溫。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者李姿慧／台北報導

大陸冷氣團今(27日)南下帶來乾冷空氣，西晴東陰，且將階段降溫，今天不是最低溫時刻，天氣風險公司表示，明天清晨是第一波氣溫低點，明晚到周五清晨將再有一波低溫，北部市區低溫下探12度左右，空曠或內陸地區不排除有10度左右極端低溫，類似低溫天氣持續到周六。

今天清晨全台平地最低溫出現在苗栗公館，只有12.7度，白天因天氣較晴朗，氣溫會回升，天氣風險公司分析師歐宗學在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天大陸冷氣團逐漸南下影響，帶來較明顯的乾冷空氣，雖然風向仍是東北風，但由於水氣偏少，包括大台北在內的西半部地區普遍都是晴到多雲天氣，東半部迎風面仍有較多雲量，天氣較陰霾，不過降雨機率低、沒有明顯的雨勢。

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歐宗學表示，未來幾天仍持續受到冷氣團的乾冷空氣影響，雖然周末冷氣團就會逐漸減弱，但水氣持續偏少的情況下，各地都能維持一段較長時間穩定天氣，普遍晴到多雲，要注意的重點是氣溫。

不過歐宗學表示，今天還不是最低溫的時間，預估明晨是第一波氣溫低點，各地低溫會比今天清晨再低1到2度，明天冷空氣繼續南下，白天期間雖然各地仍然可以維持與今天相似的高溫。

周四入夜後將再有一波低溫，歐宗學表示，周四入夜後由於輻射冷卻條件好，氣溫降幅會更為明顯，明晚到周五清晨北部市區低溫下探12度左右，中部、花蓮13到15度，南部、台東15到17度，空曠或內陸地區不排除會有10度左右極端低溫出現，類似低溫天氣會持續到周六。