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冷氣團來襲　周五周六清晨最凍「低溫剩9度」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團加上輻射冷卻影響，周五清晨和周六清晨局部低溫可能下探9度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

冷氣團來襲，周六前將一天比一天冷，這波冷氣團最冷時間將出現在周五清晨和周六清晨，在輻射冷卻加持下，局部地區低溫可能下探9度到10度。另下一波轉涼時間落在下周二、三，東北季風再度增強。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今起到周六受冷空氣影響，強度為冷氣團等級，今晚到明晨將有一波低溫，中部以北、宜蘭、花蓮低溫約13到15度，南部、台東15到17度，明天清晨因局部地區受輻射冷卻影響，低溫會再低1到2度。

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不過明晨還不是最冷時刻，黃恩鴻表示，周五清晨和周六清晨受輻射冷卻作用影響，北台灣普遍低溫約11到13度，其他地方為13到15度，局部地區溫度則會再低1到2度，最低溫可能下探9度到10度，因清晨主要是輻射冷卻加持，明顯低溫時間很短，後續很快就會升溫，因此僅預報為冷氣團加上輻射冷卻影響。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻則提醒，未來幾天白天晴朗，溫度將會回升，因此中南部日夜溫差大，落差達9度，白天溫度約22到25度，低溫約14到17度。

降雨方面，黃恩鴻表示，今天到周六各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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