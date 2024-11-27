首波冷氣團來了「最凍探10度」　下周再一波冷空氣

▲入秋首波冷氣團來襲，且會越來越冷，局部單點低溫將下探10度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周冷空氣籠罩，周末前入秋首波冷氣團強襲，中部以北、宜蘭局部地區可能有10度低溫；周日到下周一雖然冷氣團減弱，但因輻射冷卻作用，局部低溫仍在12度徘徊；下周三東北季風增強，將再有一波降溫。

中央氣象署科長林伯東表示，未來一周主要受冷空氣影響，周末前為冷氣團影響，下周一、二雖減弱，但持續受到輻射冷卻影響仍會出現低溫，下周三則為另一波東北季風影響，冷空氣再度南下，台灣天氣又變涼。

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林伯東說明，今天冷氣團南下，接下來只會越來越冷，明天到周六清晨受冷氣團影響，因天氣較乾，有輻射冷卻作用，台北溫度可到12度左右，西半部輻射冷卻明顯，周五到周六日清晨，中部以北、宜蘭等局部地區會有10度低溫。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

周六白天到下周一冷氣團減弱，不過林伯東指出，因天氣還是偏乾，輻射冷卻影響仍大，台北依舊有14度低溫，部分空曠地區低溫約12到13度，下周二東北季風再度增強，各地天氣稍微轉涼。

降雨趨勢方面，林伯東表示，今天到周日前降雨少，僅花東或宜蘭可能有零星雨；下周一轉偏東風，迎風面東半部和基隆北海岸、大台北山區降雨略增加；下周二東北季風增強，北部、東半部降雨更明顯。

▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

