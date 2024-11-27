全台低溫急凍！專家曝棉被亂蓋反而睡不好　1正確蓋法讓你暖整夜

▲天氣漸冷，專家提醒人們要使用正確的「蓋被子技巧」，才能讓自己全身暖起來。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

冷氣團強襲台灣，預報顯示，23日（周六）前將一天比一天冷，而這波冷氣團最冷的時間將落在29日（周五）清晨和30日（周六）清晨，在輻射冷卻加持下，局部地區的低溫更可能下探9度到10度，讓人越發想要躲在被窩裡不出來。不過，日本專家提醒，被子不是蓋越多就越暖，而是要使用正確的「蓋被子技巧」，才能讓自己全身暖起來。

日本睡眠專家Hirano Mari在電視台節目《ZIP！》上指出，一般用的被子可按使用物料分為4大類，分別是羽絨被、羊毛被、棉被，以及聚酯纖維被。專家在節目中進行實驗，揭示相同的4種棉被在使用不同覆蓋順序的情況下，隔絕冷空氣和保住暖氣的方式會出現極大的差異，而其中最保暖的組合就是「羽絨被（最上層）、身體（中層）、羊毛被（最下層）」

她解釋，由於羽絨和羊毛的保溫程度較高，有效維持人體睡眠時的溫度，因此在使用這2款被子時，應該先蓋被子鎖住暖空氣，再蓋上毛毯避免溫度流失。另外，有鑑於棉被的吸濕力強，睡覺時排出的汗水容易被吸走，保溫效果降低自然會愈睡愈冷，因此在身體和棉被之間用毛毯分隔，可以避免濕氣被抽走，保持身體的溫度。

相反，聚酯纖維被的吸濕能力不高，睡覺時汗水積聚，特別容易感到潮濕黏膩，所以同樣可以在先蓋上毛毯再蓋上被子，保暖效果更佳。與此同時，專家也提醒，過大的環境溫差同樣會影響睡眠品質。當被子內的溫度與外界低溫形成極端溫差時，人們很容易就會出現鼻塞、流鼻涕等症狀，因此建議將室內暖氣設定在20至24度，減少溫差對身體的影響。