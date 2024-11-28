今晚到明晨最凍「探6度低溫」　賈新興曝下周轉雨時間

▲賈新興預估今天深夜至明天清晨最冷，最低溫6至8度。（圖／翻攝YouTube頻道Hsin Hsing Chia）

記者蔡亞樺／台北報導

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨平地最低氣溫為苗栗三灣8.4度，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估，今天深夜至明天清晨最冷，台北站低溫有低於13度的機率，苗栗以北空曠地區則有6至8度的機率。

賈新興在臉書發文指出，今天至周日，各地天氣穩定，中南部日夜溫差大。其中，預估最低溫出現在今天深夜至明日清晨，因輻射冷卻效應及冷空氣影響，台北站低溫有低於13度的機率，苗栗以北空曠地區則有6至8度的機率，花東縱谷也有接近12度的低溫。

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他表示，周六白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；下周一，中南部日夜溫差大，午後花東山區有零星短暫雨。下周一傍晚起至下周二受東北季風影響，下周二，午後宜花東有零星短暫雨。

他進一步表示，下周三北海岸、基隆、東北角至宜蘭有零星雨，午後花東山區有零星短暫雨。下周四，午後桃園以北及宜花有局部短暫雨。下周五受鋒面影響，桃園以北及宜花有局部短暫雨。

賈新興提到，下周六至12月8日受東北季風影響，午後山區有零星短暫雨。 超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

中央氣象署則指出，今天起到周六清晨持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受輻射冷卻影響，北部及東北部偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。

氣象署表示，周六白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；水氣偏少，各地大多晴朗穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。