全聯經濟魷戲12／6起展開！打開APP拚輸贏　7萬件商品免費送

▲全聯攜手Netflix宣布「全聯經濟魷戲」將於12/6正式展開，從獨家聯名商品開發到門市互動魷戲等，推出一系列合作。（圖／記者林育綾攝，以下同）

消費中心／綜合報導

年度最強品牌聯名！全聯攜手跨國影音串流平台Netflix超人氣原創韓劇《魷魚遊戲》第二季，打造年底最強檔期「全聯經濟魷戲」，12/6起全台全聯門市歡「贏」來拼輸贏，只要走進門市打開PX Pay/全支付，透過遊戲挑戰，每天都有贏不完的優惠券，還能挑戰最大獎百萬名車，玩越多、贏越多。

全聯攜手Netflix宣布「全聯經濟魷戲」將於12/6正式展開，兩大品牌首次深度結合，從獨家聯名商品開發到門市互動魷戲等一系列合作，將《魷魚遊戲》劇中玩家「想贏」的核心精神全面導入門市，延伸「省錢=贏錢」的觀念。

▲12/6起，全台全聯門市歡迎消費者來拼輸贏！

12/6起至明年1/16，全台超過1,200間全聯門市將化身成《魷魚遊戲》賽場，並送出2大優惠：優惠1、使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區，掃描「魷戲QR Code」玩遊戲，過關就有機會抽中限量0元商品優惠條碼，一共百大品牌，通通有獎、二獎超過70萬個優惠獎項、7萬件商品免費送。優惠2、福利卡友/大潤發會員使用優惠條碼購物，再抽市價超過190萬的「VOLVO純電休旅車」(2名)，買越多抽越多！

全支付也加碼推出2款專屬遊戲：遊戲1、全聯門市結帳區上方PX TV不定期快閃出現「魷戲QR Code」，開啟全支付掃描即可開始遊戲，過關抽總價值百萬魷點(1魷點=1全點)、全支付精選通路優惠等好禮！遊戲2、打開全支付APP點選「金豬魷你接」活動Banner就能玩，過關抽好禮，分享IG再加碼抽萬元魷點！

▲除了「玩魷戲」，全聯X《魷魚遊戲》還推出眾多聯名商品。

除了「玩魷戲」，還有眾多獨家授權商品，12/7～12/29連續四週祭出「週末滿額贈」(單筆不累贈，各店數量有限送完為止)，凡於全聯消費單筆滿1,000元，贈1個《魷魚遊戲》多層資料夾(市價120元)，大潤發單筆滿2,000元贈2個資料夾；一共限量推出四種款式，每週釋出一款，魷粉們快手刀衝門市收集。

▲全聯、大潤發消費滿額就送「魷魚遊戲資料夾」。

同場加映「全店積分樂」換購活動，12/6至明年2/2於全聯持福利卡消費單筆每滿100元獲1積分，只要使用6積分或於大潤發消費單筆滿600元即可加價換購《魷魚遊戲》聯名商品乙個(換購至2/6)，本次共推出馬克杯、碗盤組、雨傘、後背包及絨毛玩偶等7款實用又療癒的獨家授權小物，最低只要15折就能入手，值得劇迷收藏！門市還有超過50款授權聯名生鮮、乾貨商品，等你來開箱！

另外，超過百大品牌，將大手筆送出7萬件商品免費優惠條碼，只要使用PX Pay或全支付於全聯門市貨架區掃描「魷戲QR Code」，或從PX Pay首頁入口直接進入品牌專屬魷戲館登錄成為玩家，就有4款小遊戲任你玩，玩家只要過關就能抽該品牌店內優惠條碼或電商優惠券，讓門市成為最大娛樂場！