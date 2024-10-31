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嘉義民雄警銀連線　成功阻詐守住民眾血汗錢

▲▼ 民雄警分局推出「打詐英熊」攜手金融機構護「嘉」人！聯手阻詐，成功攔阻500萬詐騙案 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 民雄警分局推出「打詐英熊」攜手金融機構護「嘉」人！聯手阻詐，成功攔阻500萬詐騙案 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局積極強化防詐騙工作，定期與轄內金融機構聯繫，宣導最新防詐資訊並更新詐騙手法。若金融機構通報有民眾在櫃台辦理提領或匯款業務疑似遭詐騙案件，民雄警分局便火速派員處理協助攔阻騙案。民雄警分局更結合在地企業，由民雄鄉金興玩具公司總經理陳家宏熱心贊助提供「打詐英熊」，分局長吳俊德前往金融機構表揚並感謝防詐有功行員，同時關心行員在攔阻詐騙過程中的困難與難處，以建立更堅固的防詐網絡，達成保障民眾錢財安全之目的。

▲▼ 民雄警分局推出「打詐英熊」攜手金融機構護「嘉」人！聯手阻詐，成功攔阻500萬詐騙案 。（圖／民雄分局提供）


日前，許姓民眾在民雄分局轄內金融機構臨櫃提領270萬元現金。行員在諮詢民眾提領用途時，該許姓民眾表示是用於投資黃金，機警行員發現有異通報警方前往查處，發現係民眾誤信詐騙集團，投資黃金可以獲得高額投資報酬之話術並要求面交投資現金，導致被害人不疑有他便將提領鉅款交易。警方迅速聯繫該民眾的家人到場，協助釐清資金使用情況。在警方與金融機構的聯手合作下，成功阻止該筆詐騙交易。民眾家人對警方及行員表達感謝。

▲▼ 民雄警分局推出「打詐英熊」攜手金融機構護「嘉」人！聯手阻詐，成功攔阻500萬詐騙案 。（圖／民雄分局提供）


民雄警分局於113年8至9月攜手金融機構聯手阻詐，總計成功攔阻各類詐騙案件達7件，總計攔阻金額達新台幣500餘萬元，本月29日由分局長吳俊德、偵查隊長侯宗文及轄區派出所所長等人，親自前往中華郵政、京城銀行、台灣企銀等金融機構頒發「打詐英熊」感謝第一線勞苦功高協助攔阻詐騙的行員。警方也將繼續秉持強勢執法的決心，透過與金融機構密切合作，編織更堅固的防詐騙網絡。

▲▼ 民雄警分局推出「打詐英熊」攜手金融機構護「嘉」人！聯手阻詐，成功攔阻500萬詐騙案 。（圖／民雄分局提供）
嘉義縣警察局民雄分局分局長吳俊德表示經分析，詐騙手段以假冒親友（多年不見親友來電以各種名義借款）、假冒檢警（假冒健保署來電謊稱健保卡遭鎖卡）、假投資（宣稱有獨家投資管道可高額獲利且穩賺不賠）等詐騙形式居多，尤以假投資案例佔多數，金額也更龐大，更提醒民眾：「投資詐騙案頻傳，面交現金須慎防」，遇有投資理財可諮詢各金融機構理財諮詢專線，提供正確投資訊息以避免遭詐，若有接到各種理由要求匯(領)款情形應保持冷靜，並撥打110、165詢問，或主動前往鄰近派出所諮詢，避免遭詐。警方也將持續加強防詐騙措施，保障縣民財產安全。

 
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