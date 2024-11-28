豪門媳是「外姓人」被逼過戶亡夫遺產！律師曝1招：婆家沒轍

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「碰到情緒勒索，千萬別把財產送給人。」近日，恩典法律事務所創辦人蘇家宏分享了一則遺產繼承案例。一名嫁入豪門的媳婦，在丈夫不幸去世後，面臨婆家親屬的壓力，要求她將遺產全數過戶給兩個孩子。這些輪番「關切」令媳婦膽戰心驚，但蘇家宏律師就分享5觀念，保護自己的合法權益。

蘇家宏律師在粉專表示，有位媳婦嫁進豪門，生了兩個小孩，先生過世後，夫家的大伯、小叔、大姑、小姑、兄嫂、姪子等人，全家都要求她配合辦理遺產繼承，要求她只能把遺產過戶給小孩，只因「媳婦是外姓」。因為每天都有不同人來「關切」，令媳婦膽戰心驚，也疑惑難道似乎只能照著「豪門」家人的意思辦理繼承？

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇家宏就分享5個觀念如下：

一、先生過世後，遺產是由媳婦與兩個小孩共有，遺產繼承分配的權利是由三人共同決定。

二、婆家人給媳婦的情緒勒索，只要媳婦不理會，不把遺產交給對方，不授權給婆家人辦理，婆家人拿媳婦沒輒。

三、婆家人如果持續用言語或行為，讓媳婦感到精神壓力與痛苦，媳婦可以聲請民事保護令，禁止婆家人騷擾。

四、如果先生留有遺囑，遺囑也明確指定專業遺囑執行人，相關繼承報稅、返還欠款、不動產過戶…等程序都由遺囑執行人處理，媳婦無須面對「豪門」家人。

五、只要心中真知道法律可以保平安，面對情緒勒索就可以淡然以對。