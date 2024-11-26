　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／內湖妻遭殺害還被誣指外遇　夫悲痛怒控：編故事汙衊清白

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

北市內湖區瑞光路聯發科技公司前25日上午發生殺人命案！一度外傳兇嫌52歲宿男是48歲蔡姓女友的小王，因不滿對方提分手憤而犯案，但稍早蔡女丈夫出面嚴正表示，妻子完全是清白的，是宿男單方面追求糾纏不成才殺人，「把人殺了還汙衊人家清白，太可惡了！」

▲▼ 死者丈夫表示，妻子是遭追求1年多的恐怖男子殺害，並非外遇。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲死者丈夫表示，妻子是遭糾纏1年多的恐怖男子殺害，並非外遇。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

蔡女丈夫稍早與女兒還有蔡女弟弟一同到殯儀館相驗，丈夫哀痛解釋，約1年前宿男在公司附近搭訕太太，結果卻開始了永不停止的噩夢，時不時騷擾、恐嚇，甚至在某一天突然把她拉進巷子掐脖、毆打，事後妻子本來打算給對方一個機會，是他覺得事態嚴重，堅持報警提告，但在法庭上宿男依舊故我，胡說2人是情侶關係。

蔡女丈夫悲憤表示，他們是非常正常、幸福的家庭，假日都跟太太待在一起，出門也都他開車載送，閃他都來不及了，更不可能單獨約見面，一直以來都是宿男不斷騷擾恐嚇，甚至在傷害判決下來後，更常跑到妻子工作的地方騷擾，「他就在外面亂說謊，說一些憑空捏造的謊言」、「把人殺了還汙衊人家清白，太可惡了。」

▲內湖聯發科前情殺，恐怖男曝光。（圖／民眾提供）

▲宿男殺害蔡女後，站在一旁冷血看著對方。（圖／民眾提供）

女兒也說，媽媽每天作息很固定，生活主要就是家裡、公司兩邊跑，根本沒有什麼外遇，且上班都是爸爸接送，只有下班是自己回家，所以宿男都挑在那時候接近騷擾她。

案發當天，就是為了好好跟宿男把話說清楚，沒想到卻慘遭毒手，一家人都難以接受。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
林岳平落淚！祝福古林睿煬：比奪世界第一還要驕傲
一圖秒懂棒球3大國際賽！　經典賽最頂級原因曝
高國輝看好金牌世代　最驚喜的球員是他
快訊／《魷魚遊戲》鄭好娟宣布「分手9年」李東輝
謝宜容辦公室有貓膩！　洪申翰看過批「誇張、離譜」
快訊／江國豪高中嫩照曝光！設籍雲林　張麗善宣布：發100萬獎
獨／內湖人妻正面曝！　夫慟：刀刀致命
林家正、潘傑楷今赴醫院　詳細檢查曝
獨／內湖妻大街遭殺害　夫悲痛說話了
監院財報　郭智輝財產破3億、鄭麗君夫婦身家高達12億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

90度對決畫面曝！貨車闖紅燈「完全沒減速」被撞翻　倒楣貨車3傷

時間管理大師！行李藏5000萬大麻花　挪威轉機男還衝信義區跑趴

棒球89猴！台中惡煞團坐「運兵車」逞凶　連砸15輛汽機車

頭髮剪一半被開單...他衝出來硬開走撞倒警！停好走回來繼續剪

台東行車糾紛「3追1」20公里！轎車撞路邊圍牆　孕婦驚嚇受傷

校內闖禍怕父母責罵　台東少年不敢回家...警3小時平安找回

獨／枉死人妻正面曝！好心當面勸退慘遭殺害　夫慟：刀刀致命

獨／內湖妻遭殺害還被誣指外遇　夫悲痛怒控：編故事汙衊清白

空姐五星級飯店內踩空跪跌求償1844萬　二審逆轉改判飯店免賠償

好心幫診所丟棉被+草蓆...收1500元　清潔隊員貪污判1年半

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

90度對決畫面曝！貨車闖紅燈「完全沒減速」被撞翻　倒楣貨車3傷

時間管理大師！行李藏5000萬大麻花　挪威轉機男還衝信義區跑趴

棒球89猴！台中惡煞團坐「運兵車」逞凶　連砸15輛汽機車

頭髮剪一半被開單...他衝出來硬開走撞倒警！停好走回來繼續剪

台東行車糾紛「3追1」20公里！轎車撞路邊圍牆　孕婦驚嚇受傷

校內闖禍怕父母責罵　台東少年不敢回家...警3小時平安找回

獨／枉死人妻正面曝！好心當面勸退慘遭殺害　夫慟：刀刀致命

獨／內湖妻遭殺害還被誣指外遇　夫悲痛怒控：編故事汙衊清白

空姐五星級飯店內踩空跪跌求償1844萬　二審逆轉改判飯店免賠償

好心幫診所丟棉被+草蓆...收1500元　清潔隊員貪污判1年半

90度對決畫面曝！貨車闖紅燈「完全沒減速」被撞翻　倒楣貨車3傷

火腿備72頁計畫書栽培古林睿煬　栗山英樹：讓他成為世界一投手

史迪奇爆紅超過20年！　迪士尼官宣真人版《星際寶貝》要來了

「比世界一驕傲」餅總哽咽祝福古林睿煬加盟火腿

「黃巾之亂」硬蹭台灣棒球英雄！網曬1圖批：之前就騷擾過陳傑憲

陳世凱怒批采盟「運動員不是拿來打廣告用」　要求桃機檢討

川普、石破茂撂話效應　日圓現鈔「0.2150」飆1個月最苦

坐空姐正對面「曾頌恩喊賺爛」回家面對　妻高EQ回1句

玩錯哏？拿「日本隊道歉表」惹怒網　蔣萬安：重要是希望中華隊奪冠

時間管理大師！行李藏5000萬大麻花　挪威轉機男還衝信義區跑趴

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

社會熱門新聞

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

即／內湖女當街遭刺亡　恐怖情人聲押

勞動部「霸凌害命」內幕　投訴次長、部長室被吃案

即／亂爆晶華緋聞女主角　周玉蔻、蔡玉真一審判1年6月

陳啓昱逃亡原因曝光！　沉迷地下「球版」欠天價賭債

即／女議員遭「逆向汽車撞飛」　羅智強求集氣

獨／枉死人妻正面曝！好心當面勸退慘遭殺害

獨／妻遭殺害還被誣指外遇　夫悲痛控：編故事汙衊清白

台南「可成科技」深夜火警　禁水化學物燃燒

即／當街刺殺內湖人妻！恐怖男遭裁定羈押

即／國2聯結車「鋼條噴飛對向」　雙向紫爆回堵5Km

台南警界謝宜容　警局火速懲處調職

陳啓昱愛賭更會把妹！　曾搶「一方之霸民代」的愛人

獨／1年4月未有保護令　內湖女今當街被刺殺

更多熱門

相關新聞

獨／枉死人妻正面曝！好心當面勸退慘遭殺害

獨／枉死人妻正面曝！好心當面勸退慘遭殺害

北市內湖區瑞光路聯發科技公司前25日上午發生殺人案！52歲宿姓男子跑到蔡姓女子工作的地方騷擾，蔡女下樓打算勸退對方，卻不幸慘遭殺害，而蔡女生前的正面照也曝光。

不要命畫面曝！台東女龜速鬼切　連人帶車遭拖板車輾

不要命畫面曝！台東女龜速鬼切　連人帶車遭拖板車輾

中捷隨機砍人兇嫌又改口：不小心劃傷

中捷隨機砍人兇嫌又改口：不小心劃傷

遙控炸彈炸軍用品店　判4年半定讞

遙控炸彈炸軍用品店　判4年半定讞

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

關鍵字：

內湖丈夫騷擾追求殺人影音

讀者迴響

熱門新聞

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

PEETA葛格前妻出事

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

棒球員都早婚嗎　他查中華隊驚呆了

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

林昱珉沒嚼檳榔！球迷曝「這個吃了嘴巴真的會紅」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面