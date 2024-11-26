獨／內湖妻遭殺害還被誣指外遇　夫悲痛怒控：編故事汙衊清白

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

北市內湖區瑞光路聯發科技公司前25日上午發生殺人命案！一度外傳兇嫌52歲宿男是48歲蔡姓女友的小王，因不滿對方提分手憤而犯案，但稍早蔡女丈夫出面嚴正表示，妻子完全是清白的，是宿男單方面追求糾纏不成才殺人，「把人殺了還汙衊人家清白，太可惡了！」

▲死者丈夫表示，妻子是遭糾纏1年多的恐怖男子殺害，並非外遇。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



蔡女丈夫稍早與女兒還有蔡女弟弟一同到殯儀館相驗，丈夫哀痛解釋，約1年前宿男在公司附近搭訕太太，結果卻開始了永不停止的噩夢，時不時騷擾、恐嚇，甚至在某一天突然把她拉進巷子掐脖、毆打，事後妻子本來打算給對方一個機會，是他覺得事態嚴重，堅持報警提告，但在法庭上宿男依舊故我，胡說2人是情侶關係。

蔡女丈夫悲憤表示，他們是非常正常、幸福的家庭，假日都跟太太待在一起，出門也都他開車載送，閃他都來不及了，更不可能單獨約見面，一直以來都是宿男不斷騷擾恐嚇，甚至在傷害判決下來後，更常跑到妻子工作的地方騷擾，「他就在外面亂說謊，說一些憑空捏造的謊言」、「把人殺了還汙衊人家清白，太可惡了。」

▲宿男殺害蔡女後，站在一旁冷血看著對方。（圖／民眾提供）



女兒也說，媽媽每天作息很固定，生活主要就是家裡、公司兩邊跑，根本沒有什麼外遇，且上班都是爸爸接送，只有下班是自己回家，所以宿男都挑在那時候接近騷擾她。

案發當天，就是為了好好跟宿男把話說清楚，沒想到卻慘遭毒手，一家人都難以接受。