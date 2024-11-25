獨／律師音樂節花錢買大麻淪被告　燦笑拒答「知法犯法」

▲陳姓律師遭檢警發現家中放含有大麻成分的研磨器、綠色乾燥植株碎片等物，被依持有第二級毒品罪對陳遭判拘役30日，但他認為判太重提起上訴。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

年紀不到30歲陳姓律師因涉持有毒品捲大麻、乾燥器等物，由於他坦承不諱，檢方向法院聲請簡易判決，士院依持有第二級毒品罪，簡易判決拘役30日，可易科罰金。然而，陳疑不符判決，決定上告。士林地院（25）日開庭，陳男頂著一頭鬆散的黑捲髮、穿著休閒，與一般律師嚴謹形象形成對鮮明對比。

今年2月間，北市刑大偵查第7隊掌握情資指出，陳姓律師在住家施用第二級毒品大麻電子煙，3月間前往搜索，當場搜索查扣研磨器1個、綠色乾燥植株碎片1袋及圓柱狀金屬濾心1組，全案依法送辦。

陳向檢警坦承，2023年4月中旬去苗栗山區參加電子音樂節時，以1000元價格購得大麻1公克而持有，警方搜索查扣研磨器、綠色乾燥植株、濾心均檢出大麻成分，其尿檢為陰性。

檢察官據毒品鑑定報告、被告自白等，依持有二級毒品罪嫌起訴，並聲請法院簡易判決處刑，建請法院宣告沒收銷毀之，同年8月，院方判處陳判處拘役30日、得易科罰金3萬元，可上訴，陳也於日前提出上訴。

陳姓律師今與男性友人一同到庭，陳也未曾未委任何律師，全案定於明年1月續行準備程序庭。庭後當記者問他「為什麽會知法犯法？」等問題，他僅是燦笑未回答，快步離去。