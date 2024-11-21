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台版《地面師》坑獨居亡者1.5億　神鬼律師續押「眼眶紅了」

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，律師公證人蔡鴻燊。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師兼公證人蔡鴻燊（左）涉認證假遺囑，勾結詐團坑騙獨居老人所留房產，21日被起訴涉犯貪污等罪嫌，法官裁定繼續收押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

執業律師蔡鴻燊涉勾結詐欺慣犯蔡尚岳，找里長、警察與法院書記官，以假遺囑騙取獨居老人過世所留房產，蔡鴻燊並涉以兼任民間公證人之便認證假遺囑，順利詐得1.4億餘元，台北地檢署今（21日）起訴全案44名被告，在押的蔡鴻燊、林緻菱與王煜堤移審台北地院召開接押庭調查後，法官晚間諭知蔡鴻燊繼續羈押，林緻菱交保300萬元、王煜堤交保400萬元，均限制住居與限制出境、出海各8個月。

蔡鴻燊爭取交保無效，紅著眼眶求法官「我想要補充...」，法官打斷他「我已經諭知，不可能改變，若不服，可以抗告。你是律師，應該很清楚法律流程。羈押裁定要通知誰？」蔡鴻燊表示通知父親即可。

林緻菱搖頭苦笑表示沒辦法提出300萬元，王煜堤也說今天籌不到保釋金，法官放寬期限，讓2人到下周四（28日）午夜前仍可依裁定條件交保，逾期無效，林、王2人先還押看守所。

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告林緻菱。（圖／記者劉昌松攝）

▲林緻菱（左）涉參與丈夫坑騙獨居老人所留房產等犯行。（資料照／記者劉昌松攝）

蔡鴻燊在接押庭中否認犯罪，聲稱不知本案遺囑被偽造，他還曾要求「假遺囑不要找我（認證）」，自認很冤枉，希望法院「還我清白」。辯護律師指38歲的蔡鴻燊2021年才開始執業，「初出社會，不懂社會險惡」、被利用成犯罪工具，希有交保自新機會，願提出30萬元保釋金，附加定期報到等條件。

34歲的林緻菱認罪但推稱所有的事、所有的錢都是丈夫蔡尚岳主導，她只掛名負責人，跟丈夫拿家用花費、不清楚到底有多少錢，也不知丈夫把錢藏在哪裡，她還須從事八大行業小姐、賺錢扶養3個未成年子女，經濟不寬裕，請求交保20萬元以下。

27歲的王煜堤也認罪，供稱實拿犯罪所得771萬元，已配合提前拍賣自己被查扣物變價程序，包括4支名錶共賣出305萬元，還有1間市值逾3000萬元的房子等候拍賣，辯護律師指王男已展現極高誠意，願提出50萬元保釋金並配合限制住居，請求交保回家安頓四代同堂老小。

▲▼律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告王煜堤。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師警察勾結造假遺囑詐上億不動產，被告王煜堤（中）。（資料照／記者劉昌松攝）

本件詐騙獨居老人遺產、被稱為有如台版日劇《地面師》劇情的弊案，源於另案在監服刑的蔡尚岳是詐欺慣犯，在2021年4、5月間，透過當時的新北市永和區安和里里長鄧長安告知，陳姓老婦過世後無人辦理繼承，蔡尚岳因此以偽造遺囑詐得土地變賣得手1578萬元，另外在永和區永樂里里長許政鎧協助下，詐得仲姓老翁的存款及土地，並找人合建後出售獲利1740萬元。

蔡尚岳食髓知味，找妻子林緻菱和幫手王煜堤加入「全絨有限公司」，從台北市政府地政局公告的「未辦理繼承登記列管名冊」尋找下手對象，並花錢收買新北市土城戶政事務所戶籍員蔡濬誼、台北市中山警分局警員駱勁達，與曾以警察身分拍過AV的新北地院書記官游立綸，協助確認戶籍資料。

鎖定詐騙目標後，蔡尚岳找律師兼公證人蔡鴻燊完成假的代筆遺囑完成認證、順利辦妥繼承過戶手續，蔡尚岳另案入獄服刑期間，王煜堤和許政鎧接手繼續犯行，這個「台版地面師」詐騙集團從2021年8月起，共詐得11位死者遺產，其中7戶不動產被轉賣變現，不法所得共1億4925萬4298元。

台北地檢署檢察官鄭少珏指揮刑事局、調查局偵辦多時，今年（2024年）7月收網，查扣尚未變賣的被害人遺產，今起訴44名被告，蔡鴻燊、葉濬誼、駱勁達、游立綸4人涉違背職務收賄等重罪，其餘共犯涉犯加重詐欺取財、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，檢方建請對蔡鴻燊、蔡尚岳從重量刑。

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