雲林縣府籌資活化鄭豐喜故居　傳遞「汪洋中一條船」堅韌力量

▲鄭豐喜故居為約70坪大簡易三合院，目前所有權人為鄭豐喜的侄子鄭永豐、鄭欽賢，縣府有意將其建築修復，盼讓更多人知道他奮鬥故事。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

1944年出生的鄭豐喜，以自傳《汪洋中的一條船》一書，描述他不向命運低頭的奮鬥過程，激起無數青年的熱血鬥志、感動無數人，雲林縣政府在2010年將該書列為「雲林縣永久縣書」，其故居位於雲林口湖後厝村，2013年縣府登錄為歷史建築。在他身歿近50年後，縣府決定整修將其故居修復再利用。

▲鄭豐喜故居11月13日進行地方說明會，將以地方意見做調整，年底提交文資局做期末報告，若通過便可進入細部規劃設計。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣文觀處長陳璧君表示，鄭豐喜故居為約70坪大簡易三合院，目前所有權人為鄭豐喜的侄子鄭永豐、鄭欽賢，縣府有意將其建築修復，盼讓更多人知道他奮鬥故事，且雲林縣口湖鄉近年來已打造無數觀光亮點，縣府籌措185萬元規劃「歷史建築口湖鄭豐喜故居修復及再利用計畫」，盼提升雲林沿海觀光量能。

日前縣府在鄭豐喜故居舉辦說明會，鄭豐喜遺孀吳繼釗、鄭永豐及鄭豐喜7弟鄭文彬與口湖鄉公所、水林天主堂及雲林縣復健協會、肢體傷殘協會等近百人參與。說明會中不少身障協會代表提議設置無障礙設施，方便更多民眾在未來修繕完成後得已進入參觀，甚至鄭永豐也提議，可融合鄭豐喜的人生故事，打造示範民宿。

鄭豐喜遺孀吳繼釗表示樂觀其成，吳繼釗表示，樂見縣府著手修復鄭豐喜故居，丈夫雙腳殘疾，但不向命運低頭，一直努力追求自己的理想，在風雨中、人群中奮戰不已。期許故居整修後，鼓勵更多學子努力向學，用教育翻轉人生。

文化觀光處說明，會將地方所提出意見做為修復計畫的參考依據，預計12月31日規畫該案建築師將送件至縣府，經審查通過後送至文資局，爭取下一階段細部規劃經費。陳璧君指出，預計將空間活化，展示其文物等。

▲鄭豐喜故居11月13日進行地方說明會，將以地方意見做調整，年底提交文資局做期末報告，若通過便可進入細部規劃設計。（圖／記者王悉宇翻攝）