跑行程不及看台日大戰！女議員遭逆撞原因曝　傷勢嚴重轉院救治

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

雲林縣斗六市中興路24日晚間發生一起車禍！一輛汽車行經該處時，逆向撞上機車，導致騎士及後座乘客受傷送醫，而騎士身分為雲林縣議員陳芳盈及其陳姓助理，稍早肇事原因曝光。

▲雲林女議員遭逆向汽車撞飛，轉台大醫院救治中。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

警方24日晚間9時46分接獲通報，中興路發生一件機車與小客車碰撞的交通事故，隨即派員到場處理。初步了解，一名蕭姓男子開車開車沿著中興路直行，疑似為了閃避臨停在路邊的自小貨車，才會開到對向車道釀禍。

而陳芳盈及25歲陳姓助理被撞飛後，陳芳盈額頭上有3公分撕裂傷，助理的大腿則有15公分撕裂傷，被送往醫院救治，國民黨立委羅智強則發文透露，陳芳盈傷勢嚴重，急救後才恢復意識，且全身多處挫傷，目前因腦震盪不斷嘔吐，仍需住院觀察，左眼的傷可能損及視神經，沒有治療好的話可能會留下後遺症。

雲林縣長張麗善指出，陳芳盈工作認真，事發當時是為民服務跑行程，因機車機動性較高，才會騎車外出，不料，卻遇上車禍。而事發當晚眾人聚集在保清宮內準備看中華隊對戰日本直播，突然接到陳芳盈的消息稱，跑行程趕不上看球賽，不料，陳芳盈晚上便遇上車禍，她直到隔天一早才得知消息。

張麗善指出，目前陳芳盈已轉院至台大醫院救治，感謝醫療團隊的協助。至於詳細車禍肇事責任歸屬，仍有待相關單位進一步調查釐清。

▲雲林縣議員陳芳盈。（圖／翻攝雲林縣議員陳芳盈臉書）