2024國際身心障礙者日活動　「藝起大聲說，藝術特展」南紡開展

▲為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長出席開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心自11月27日起至2024年2月10日於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。

社會局長盧禹璁27日代表黃偉哲市長出席開幕式，與德蘭啟智中心楊美華主任、南紡購物中心行銷部副部胡若珊經理及身心障礙者權益保障推動小組連振宇委員共同彩繪大型畫布，並歡迎社會大眾一起關心身心障礙者倡議的議題。

市長黃偉哲表示，台南市目前有逾10萬位身心障礙朋友，為呼應2024年國際身心障礙者日的主題「環境無礙共經營 資訊可及齊參與」，市府鼓勵身心障礙者以「我喜歡的人、事、物」為創作發想主題，共有59名創作者以精彩豐富的畫作傳達他們自身想倡議的議題。市府也期藉由藝術創作，超越語言的障礙，直擊人心，激發更多人關注身心障礙者的需求，吸引更多人對身心障礙者權益的關注，並從而共同創建一個更加包容、公平的社會環境。

社會局長盧禹璁指出，於身心障礙者的生活經歷中，往往充滿了挑戰與堅韌，但這些經歷亦是他們獨特視角的來源，能夠激發出更豐富的創作潛力。市府團隊非常重視身心障礙者的自我倡議，2023年協力聽障團體推動聽障者行車友善貼紙，今年也依據聽障者使用經驗，發展出反光版友善貼紙，市府定期召開身心障礙者權益保障推動小組，收集身心障礙者在生活各層面的大小議題，共同改善以保障身心障礙者權益，如推動停車費無障礙繳費措施、在藝文場館推出可事先預約的手語導覽等，未來亦將逐步改善各種公共設施與無障礙環境，致力為身障者打造更友善且舒適的無礙城市。