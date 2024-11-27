　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024國際身心障礙者日活動　「藝起大聲說，藝術特展」南紡開展

▲為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長出席開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長出席開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心自11月27日起至2024年2月10日於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，展出身心障礙者自我倡議畫作共59幅。

▲為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長出席開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局長盧禹璁27日代表黃偉哲市長出席開幕式，與德蘭啟智中心楊美華主任、南紡購物中心行銷部副部胡若珊經理及身心障礙者權益保障推動小組連振宇委員共同彩繪大型畫布，並歡迎社會大眾一起關心身心障礙者倡議的議題。

▲為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長出席開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市目前有逾10萬位身心障礙朋友，為呼應2024年國際身心障礙者日的主題「環境無礙共經營 資訊可及齊參與」，市府鼓勵身心障礙者以「我喜歡的人、事、物」為創作發想主題，共有59名創作者以精彩豐富的畫作傳達他們自身想倡議的議題。市府也期藉由藝術創作，超越語言的障礙，直擊人心，激發更多人關注身心障礙者的需求，吸引更多人對身心障礙者權益的關注，並從而共同創建一個更加包容、公平的社會環境。

▲為響應12月3日國際身心障礙者日，台南市社會局補助財團法人天主教台南市私立德蘭啟智中心於南紡購物中心A1館2樓辦理「藝起大聲說，藝術特展」，社會局長盧禹璁代表黃偉哲市長出席開幕。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局長盧禹璁指出，於身心障礙者的生活經歷中，往往充滿了挑戰與堅韌，但這些經歷亦是他們獨特視角的來源，能夠激發出更豐富的創作潛力。市府團隊非常重視身心障礙者的自我倡議，2023年協力聽障團體推動聽障者行車友善貼紙，今年也依據聽障者使用經驗，發展出反光版友善貼紙，市府定期召開身心障礙者權益保障推動小組，收集身心障礙者在生活各層面的大小議題，共同改善以保障身心障礙者權益，如推動停車費無障礙繳費措施、在藝文場館推出可事先預約的手語導覽等，未來亦將逐步改善各種公共設施與無障礙環境，致力為身障者打造更友善且舒適的無礙城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
52歲「綠葉王」男星被目擊餐廳打工！　日賺1200元：當演員
中華隊奪冠辦遊行　日本球迷感動「幸好是輸給台灣」
錢帥君籌5000萬救尪！　向親友懇求來的
鄭宗哲表態願戰經典賽資格賽：任何國際賽都想打！
彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024國際身心障礙者日活動　「藝起大聲說，藝術特展」南紡開展

堅守偏鄉29載！玉里醫院湯介如獲衛福部資深典範獎

台南攜手華南銀及金研院推動金融教育　建立孩子正確金錢觀

王品集團捐款30萬邀弱勢兒少品嚐烤鴨　黃偉哲感謝企業回饋

世界華人工商婦女企管協會大台南分會　力邀王正坤醫師專題演講

雲嘉嘉首屆高級救護技術員訓練結訓　救護聯盟共創生命守護網

嘉義流浪犬攻擊事件頻傳　餵養人攔阻恐嚇公務員遭送辦

屏東縣1747枝槍執照換照倒數　警：12／31前完成換照

北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會　27日起連10天登場

花蓮購物節直播抽獎！全期加碼再送大禮包　13萬人再拼最終大獎

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

2024國際身心障礙者日活動　「藝起大聲說，藝術特展」南紡開展

堅守偏鄉29載！玉里醫院湯介如獲衛福部資深典範獎

台南攜手華南銀及金研院推動金融教育　建立孩子正確金錢觀

王品集團捐款30萬邀弱勢兒少品嚐烤鴨　黃偉哲感謝企業回饋

世界華人工商婦女企管協會大台南分會　力邀王正坤醫師專題演講

雲嘉嘉首屆高級救護技術員訓練結訓　救護聯盟共創生命守護網

嘉義流浪犬攻擊事件頻傳　餵養人攔阻恐嚇公務員遭送辦

屏東縣1747枝槍執照換照倒數　警：12／31前完成換照

北港朝天宮「悲心廣行」水陸普度大齋勝會　27日起連10天登場

花蓮購物節直播抽獎！全期加碼再送大禮包　13萬人再拼最終大獎

美國Honda「漆面剝落」面臨集體訴訟　前一次曾付天價和解金　

人氣女歌手不續約遭冷凍！發文疑吐苦水「好想躺平」網湧入打氣

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.27～12.3

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.27～12.3

中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

小白貓2樓墜落「嘴裂開爆血」無助路邊徘徊　康復後找到溫暖歸宿

【瑪法達星座運勢】魔羯座　11.27～12.3

【瑪法達星座運勢】射手座　11.27～12.3

SOGO攜瑪利亞基金會耶誕點燈　今年業績拚微幅成長

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

地方熱門新聞

南投縣長許淑華：將研議獎勵方案鼓勵陳柏清

養成「衛生紙丟馬桶」好習慣　如廁環境好舒適

桃食安心資訊平台　11/27起推出數位領券

台電台南區處邀學校用戶轉移用電省荷包

中年男突發心肌梗塞經電擊4次、導管手術救回

桃園智發會帶長輩學AI　94歲爺爺直呼好玩

23年前錯過男老師　上億資產女會計師盼續前緣

桃知道威秀影城　舉辦公益電影傳遞關懷

嘉義流浪犬攻擊事件頻傳　餵養人攔阻恐嚇公務員

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件稽查屬實

賀台灣奪冠！「金牌總舖師」請吃滷麵

陳亭妃提醒詐騙新手法吸引LINE投票盜用帳號

花蓮爭取增開台北-花蓮航班　1年1016架次

台南四草大橋驚傳落水釣客南消搶救送醫不治

更多熱門

相關新聞

陸「虹膜寫真」新文創悄然興起 安全性存疑引各方論戰

陸「虹膜寫真」新文創悄然興起 安全性存疑引各方論戰

大陸杭州、武漢、成都、鄭州及西安等城市悄然興起一種名為「虹膜寫真」的文創新業態，攝影師利用微距鏡頭捕捉眼睛虹膜的紋理細節，再進行「P圖」處理，在發揮想像力之際，把「虹膜照」任意變換為火山口、風暴眼、色彩繽紛的小行星或神秘莫測的漩渦，

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！

親眼目睹玻璃工藝的璀璨之美！

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

西班牙這樣玩！11天收藏10大世遺景點

「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」台南開展

「五十三參-慧裴法師攝影巡迴展」台南開展

奇美博物館聖誕週末12／14首登場

奇美博物館聖誕週末12／14首登場

關鍵字：

身心障礙藝術特展南紡開展

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

小S溝通老公「想開放性關係」

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面